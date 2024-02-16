促俄羅斯民眾「多生」 普廷：種族面臨存亡關頭

俄羅斯總統普廷15日呼籲，為了該國的民族存續，俄羅斯每個家庭必須至少養育2個孩子。（美聯社資料照）

2024/02/16 14:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）15日表示，為了該國的民族存續，俄羅斯每個家庭必須養育至少2個孩子；如欲進一步追求繁榮與發展，每個家庭則必須養育3個甚至更多孩子。

據《路透》報導，自2022年對烏克蘭發動侵略戰爭後，儘管克里姆林宮遲未公布相關數據，但俄軍確實遭受了嚴重傷亡；另有數十萬人因反戰或抗拒徵召等因素逃離該國。

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普廷15日前往烏拉爾（Urals）一間戰車工廠視察時表示，如果俄羅斯人民打算保住自己的「身分」，每個家庭至少要養育2個孩子，「若想作為一個種族、或以居住在俄羅斯這片土地的群體生存下去，就必須有至少2個孩子」。

普廷強調，如果每個家庭只養育1個孩子，人口將持續減少，「而為了擴張及發展，你至少需要有3個孩子」。

普廷長期宣稱自己是家庭、國家和東正教信仰等「傳統價值」的堅定支持者，他執政的24年中，俄國嚴格限制了性取向和性別認同的表達，並以「極端主義」為由禁絕了LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）運動。

蘇聯1991年解體後，俄羅斯人口不斷呈下滑趨勢，酗酒等社會問題據信是主要原因。

俄羅斯聯邦統計局公布的數據顯示，2023年初該國人口約為1億4640萬人，低於20年前近1億4900萬人口，但高於2007年至2012年期間約1億4300萬人口的歷史低點。

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