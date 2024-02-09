和平曙光？土耳其願安排普廷與澤倫斯基會談

圖為2019年俄羅斯總統普廷（前右）和烏克蘭總統澤倫斯基（前左）一起現身法國巴黎參加工作會議。（美聯社資料照）

2024/02/09 18:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其外交部長費丹4日證實俄羅斯總統普廷即將到訪，但是沒有宣布確切日期。《路透》8日引述俄官媒報導稱，原定於2月12日進行的訪問已被推遲，推遲的原因尚未具體說明。不過土耳其官員透露，在普廷計畫來訪期間，土耳其已準備好安排普廷與烏克蘭總統澤倫斯基會面，共商和平大計

安卡拉的一位外交人士告訴俄半官媒《衛星通訊社》，普廷預計在4月底或5月初訪問土耳其。

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消息人士稱：「眾所周知，總統先生（艾多根）提出了和平進程中不會有失敗一方的論點。在訪問期間，重點將放在安卡拉準備籌辦一次領導人會議，以確保停火和減少人員損失。」

該消息人士強調，土耳其的主要目標是停止流血。沒有其他目標。如果各方同意，土耳其願意提供一切必要的調解，包括安排俄烏領袖會面。

《衛星通訊社》聲稱，莫斯科曾多次表示願意談判，但基輔在立法層面禁止談判。西方一直呼籲俄羅斯談判，莫斯科已經表達了談判的意願，同時，西方卻對基輔一直拒絕談判視而不見。

報導中提到，據克里姆林宮先前表示，目前不存在烏克蘭局勢轉入和平軌道的前提條件，對俄羅斯來說實現特別軍事行動的目標是絕對優先事項。克宮也表示，在考慮事實情勢和新的現實情況下，烏克蘭局勢可以轉入和平軌道，莫斯科的所有要求都非常清楚。

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