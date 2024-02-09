為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

和平曙光？土耳其願安排普廷與澤倫斯基會談

圖為2019年俄羅斯總統普廷（前右）和烏克蘭總統澤倫斯基（前左）一起現身法國巴黎參加工作會議。（美聯社資料照）

圖為2019年俄羅斯總統普廷（前右）和烏克蘭總統澤倫斯基（前左）一起現身法國巴黎參加工作會議。（美聯社資料照）

2024/02/09 18:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其外交部長費丹4日證實俄羅斯總統普廷即將到訪，但是沒有宣布確切日期。《路透》8日引述俄官媒報導稱，原定於2月12日進行的訪問已被推遲，推遲的原因尚未具體說明。不過土耳其官員透露，在普廷計畫來訪期間，土耳其已準備好安排普廷與烏克蘭總統澤倫斯基會面，共商和平大計

安卡拉的一位外交人士告訴俄半官媒《衛星通訊社》，普廷預計在4月底或5月初訪問土耳其。

消息人士稱：「眾所周知，總統先生（艾多根）提出了和平進程中不會有失敗一方的論點。在訪問期間，重點將放在安卡拉準備籌辦一次領導人會議，以確保停火和減少人員損失。」

該消息人士強調，土耳其的主要目標是停止流血。沒有其他目標。如果各方同意，土耳其願意提供一切必要的調解，包括安排俄烏領袖會面。

《衛星通訊社》聲稱，莫斯科曾多次表示願意談判，但基輔在立法層面禁止談判。西方一直呼籲俄羅斯談判，莫斯科已經表達了談判的意願，同時，西方卻對基輔一直拒絕談判視而不見。

報導中提到，據克里姆林宮先前表示，目前不存在烏克蘭局勢轉入和平軌道的前提條件，對俄羅斯來說實現特別軍事行動的目標是絕對優先事項。克宮也表示，在考慮事實情勢和新的現實情況下，烏克蘭局勢可以轉入和平軌道，莫斯科的所有要求都非常清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以俄制俄！新任烏軍總司令道地「俄裔血統」
2024/02/09 16:30

以俄制俄！新任烏軍總司令道地「俄裔血統」
抗俄利器！英援烏陸基版AIM-132飛彈 戰場現蹤
2024/02/09 15:46

抗俄利器！英援烏陸基版AIM-132飛彈 戰場現蹤

高端與mRNA疫苗「保護效益相似」
土耳其證實普廷將到訪 俄烏開戰後首訪NATO成員
2024/02/05 07:16

土耳其證實普廷將到訪 俄烏開戰後首訪NATO成員
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播