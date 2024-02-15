普廷表態挺拜登連任 川普：拜登把烏克蘭當作禮物

川普將普廷關於希望誰當選美國總統的言論，視為誇讚。（路透檔案照）

2024/02/15 14:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕哪位美國潛在新總統對俄羅斯更有利，是現任總統拜登還是前總統川普？俄羅斯總統普廷回答是拜登，因為他更有經驗和可預測性。川普將普廷這番言論視為誇讚，還連忙致謝。川普補充說，俄羅斯更希望拜登當選，因為他「將把一切都送給俄羅斯，包括把烏克蘭當作禮物」，而眾所周知，在過去5位美國總統中，「唯一沒有給俄羅斯任何東西的，就是川普總統。」

綜合俄羅斯《衛星通訊社》及《路透》報導，14日播出的俄羅斯國家電視台訪問中，當主持人扎魯賓（Pavel Zarubin）問及民主黨的拜登和共和黨的川普「誰對我們更有利」，普廷毫不猶豫地回答，「拜登。他是個較有經驗、較可預測的人，一個老派的政治家」，不過微微一笑後補充，「但我們會與美國人民信任的任何一位美國總統合作。」

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針對普廷的言論，川普14日在南卡羅萊納州告訴支持者說：「這是一種誇讚。很多人會說這非常糟糕，一點也不，這很好。」

普廷在談到川普與歐洲領導人的關係說：「川普一直被稱為體制外的政治家。他對美國應該如何發展與盟友的關係有自己的看法。」

普廷也表示，美國的競選活動正在加速並變得激烈，俄羅斯不宜干涉這一進程。「我認為，美國的國內政治運動，競選活動正在加速，變得越來越激烈。我認為，我們不宜干涉這一進程。」

普廷稱比起川普，拜登當選對俄羅斯較為有利。圖為2011年拜登訪俄時，與普廷握手。（美聯社檔案照）

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