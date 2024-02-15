為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

普廷表態挺拜登連任 川普：拜登把烏克蘭當作禮物

川普將普廷關於希望誰當選美國總統的言論，視為誇讚。（路透檔案照）

川普將普廷關於希望誰當選美國總統的言論，視為誇讚。（路透檔案照）

2024/02/15 14:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕哪位美國潛在新總統對俄羅斯更有利，是現任總統拜登還是前總統川普？俄羅斯總統普廷回答是拜登，因為他更有經驗和可預測性。川普將普廷這番言論視為誇讚，還連忙致謝。川普補充說，俄羅斯更希望拜登當選，因為他「將把一切都送給俄羅斯，包括把烏克蘭當作禮物」，而眾所周知，在過去5位美國總統中，「唯一沒有給俄羅斯任何東西的，就是川普總統。」

綜合俄羅斯《衛星通訊社》及《路透》報導，14日播出的俄羅斯國家電視台訪問中，當主持人扎魯賓（Pavel Zarubin）問及民主黨的拜登和共和黨的川普「誰對我們更有利」，普廷毫不猶豫地回答，「拜登。他是個較有經驗、較可預測的人，一個老派的政治家」，不過微微一笑後補充，「但我們會與美國人民信任的任何一位美國總統合作。」

針對普廷的言論，川普14日在南卡羅萊納州告訴支持者說：「這是一種誇讚。很多人會說這非常糟糕，一點也不，這很好。」

普廷在談到川普與歐洲領導人的關係說：「川普一直被稱為體制外的政治家。他對美國應該如何發展與盟友的關係有自己的看法。」

普廷也表示，美國的競選活動正在加速並變得激烈，俄羅斯不宜干涉這一進程。「我認為，美國的國內政治運動，競選活動正在加速，變得越來越激烈。我認為，我們不宜干涉這一進程。」

普廷稱比起川普，拜登當選對俄羅斯較為有利。圖為2011年拜登訪俄時，與普廷握手。（美聯社檔案照）

普廷稱比起川普，拜登當選對俄羅斯較為有利。圖為2011年拜登訪俄時，與普廷握手。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普難預測？ 普廷：我更喜歡和拜登打交道
2024/02/15 14:00

川普難預測？ 普廷：我更喜歡和拜登打交道
川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險
2024/02/14 14:54

川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險

年後肥！醫揭吃對食物搭配兒茶素幫甩肉
路透：2024美國大選結束前 普廷不會與烏克蘭和談
2023/11/29 13:52

路透：2024美國大選結束前 普廷不會與烏克蘭和談
川普評烏俄：拜登無能促使普廷大膽 習近平可能仿效
2022/02/13 16:35

川普評烏俄：拜登無能促使普廷大膽 習近平可能仿效
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播