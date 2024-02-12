普廷想恢復帝俄疆土 蒙古前總統一張地圖嗆爆他

蒙古前總統額勒貝格道爾吉，用地圖幫俄羅斯總統普廷上歷史課，並暗示依據普廷的邏輯，蒙古國才真正擁有俄羅斯大部分領土。（取自社群平台X）

2024/02/12 19:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷上週接受美國保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）22小時專訪，用了整整30分鐘講述了從西元862年開始的俄羅斯歷史，他還總結說，烏克蘭不是一個自然的國家，而是俄羅斯的敵人創造的。這番言論讓蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）聽不下去，直接曬出一張地圖，幫這位獨裁者上一堂「正確」歷史課，並暗示依據普廷的邏輯，誰才擁有俄羅斯大部分領土。

額勒貝格道爾吉12日在X（前稱推特）發文說：「普廷講話後，我找到了蒙古歷史地圖。不用擔心。我們是一個和平、自由的國家。」

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額勒貝格道爾吉展示的其中一張地圖，顯示當今俄羅斯的大部分地區曾經屬於蒙古帝國，還標出1417年「莫斯科大公國」的疆域，當時「俄羅斯」根本還不存在。

普廷曾將自己下令入侵烏克蘭的行動，與彼得大帝18世紀擊潰瑞典稱霸波羅的海沿岸的歷史相提並論，聲稱他有責任拿回原屬俄羅斯的土地，暗指攻打烏克蘭具有歷史正當性。

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation???? pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ （@elbegdorj） February 11, 2024

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