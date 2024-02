普廷想恢復帝俄疆土 蒙古前總統一張地圖嗆爆他

2024/02/12 19:47

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯總統普廷上週接受美國保守派評論員卡爾森(Tucker Carlson)22小時專訪,用了整整30分鐘講述了從西元862年開始的俄羅斯歷史,他還總結說,烏克蘭不是一個自然的國家,而是俄羅斯的敵人創造的。這番言論讓蒙古前總統額勒貝格道爾吉(Tsakhiagiin Elbegdorj)聽不下去,直接曬出一張地圖,幫這位獨裁者上一堂「正確」歷史課,並暗示依據普廷的邏輯,誰才擁有俄羅斯大部分領土。

額勒貝格道爾吉12日在X(前稱推特)發文說:「普廷講話後,我找到了蒙古歷史地圖。不用擔心。我們是一個和平、自由的國家。」

額勒貝格道爾吉展示的其中一張地圖,顯示當今俄羅斯的大部分地區曾經屬於蒙古帝國,還標出1417年「莫斯科大公國」的疆域,當時「俄羅斯」根本還不存在。

普廷曾將自己下令入侵烏克蘭的行動,與彼得大帝18世紀擊潰瑞典稱霸波羅的海沿岸的歷史相提並論,聲稱他有責任拿回原屬俄羅斯的土地,暗指攻打烏克蘭具有歷史正當性。

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation???? pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK