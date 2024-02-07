普廷接受美國記者採訪 俄國侵烏以來首次

俄國總統普廷今日接受前福斯新聞主播卡爾森（見圖）的採訪。（路透）

2024/02/07 23:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮今（7）日證實，俄國總統普廷（Vladimir Putin）接受了前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，普廷首次接受美國記者採訪，而這場訪談據稱會在本週四播出。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普廷之所以會同意採訪，是因為卡爾森與「偏袒」報導烏俄戰爭的眾多西方媒體截然不同。

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而當被問到卡爾森為什麼要採訪普廷時，佩斯科夫說，卡爾森的立場「不是親俄，也非親烏，是親美」。

卡爾森週二在X平台（先前稱為推特）PO文稱，這場訪談能幫助美國人更為了解俄羅斯對於烏俄戰爭的看法，「我們來到這裡不是因為我們喜愛普廷......，我們並非要鼓動你們去同意普廷在這次採訪中可能會說的言論，但我們鼓勵你們觀看採訪影片。你們應該盡可能多去了解。」

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）援引華爾街日報（The Wall Street Journal）的報導稱，卡爾森對普廷的採訪將在週四播出。

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