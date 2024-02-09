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最強大外宣！普廷接受美國保守派名嘴專訪 逾8600萬人次觀看

俄羅斯總統普廷接受頗具爭議的美國右翼脫口秀主持人卡爾森（左）專訪。（路透）

俄羅斯總統普廷接受頗具爭議的美國右翼脫口秀主持人卡爾森（左）專訪。（路透）

2024/02/09 21:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷本月6日接受美國右翼媒體人、前《福斯新聞》主播卡爾森（Tucker Carlson）面對面專訪，內容於8日發佈在卡爾森的網站（Tucker Carlson Network）以及社群媒體X（前身為Twitter）上。截至台灣時間9日晚間7時，影片上架短短10小時，單單在X的觀看人次已突破8600萬人。

卡爾森以激進的保守觀點而聞名，擁有大量的右翼追隨者。卡爾森一直針對美國軍援烏克蘭的議題窮追猛打，他曾稱，烏克蘭總統澤倫斯基是腐敗的「反面英雄」，並嘲笑他穿得「像脫衣舞俱樂部的經理」。

卡爾森去年3月就曾發送給所有主要的潛在共和黨總統候選人一份問卷調查，詢問他們對俄烏戰爭的態度。

卡爾森此前批評其他致力於幫助烏克蘭的共和黨人，他認為拜登總統在沒有明確目標的情況下，為烏克蘭做的太多了，並且正在採取有可能挑起美俄戰爭的行動。

卡爾森在去年4月被逐出具有影響力的福斯新聞黃金時段所主持節目。此後，他就在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的社群平台X，推出節目。

卡爾森長期以來與川普的友好關係，為人所周知。卡爾森在這次莫斯科之旅與普廷會面，已經引起美國自由派媒體評論員的強烈譴責，前國務卿希拉蕊更痛批卡爾森形同莫斯科豢養的小狗，淪為普廷「有用的白痴」（useful idiot）。

俄羅斯官方媒體則熱烈報導卡爾森的訪問，發佈這位具爭議性主持人在機場以及著名的莫斯科大劇院的照片。

卡爾森在影片中為他訪問俄羅斯辯護，表示這是他自費進行的採訪。

卡爾森說，「我們從事新聞工作。我們的職責是告知人們。已進行兩年的烏克蘭戰爭，正在重塑整個世界，但大多數美國人都不知情」，「他們並不真正瞭解這個地區正在發生的事。在俄羅斯或600英里外的烏克蘭。但他們應該知道。他們為此付出大部分的經費」。

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