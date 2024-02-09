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科羅拉多州禁川普參選 裁決遭美最高法院質疑

美國科羅拉多州法院禁止川普再次競選總統，最高法院今天似乎準備推翻這項裁決。川普在佛州對記者表示，他希望裁決對他有利。（美聯社）

美國科羅拉多州法院禁止川普再次競選總統，最高法院今天似乎準備推翻這項裁決。川普在佛州對記者表示，他希望裁決對他有利。（美聯社）

2024/02/09 12:37

〔中央社〕美國科羅拉多州法院禁止川普再次競選總統，最高法院今天似乎準備推翻這項裁決。

在兩個小時激烈辯論後，美國最高法院的保守派與自由派成員，都對於讓每州各自決定哪些候選人可以參加今年11月的總統大選表示憂心。

這是2000年總統大選共和黨的小布希（George W. Bush）僅以些微優勢領先民主黨的高爾（Al Gore），最高法院擋下佛州重新計票以來，提交法院最重要的選舉法案件。

擺在9名大法官面前的問題是，川普是否因涉參與叛亂，即2021年1月6日其支持者襲擊美國國會山莊，而沒有資格參加科羅拉多州的初選。

科羅拉多州的最高法院去年12月引用憲法第14修正案，裁定在2024年共和黨黨內初選中聲勢領先的川普，因涉國會山莊襲擊案應被排除在選舉之外。

川普委任律師、前德州檢察長密契爾（Jonathan Mitchell）否認國會山莊襲擊案構成叛亂罪，並稱只有國會才能取消候選人資格。

密契爾指出：「科羅拉多州最高法院的裁決是錯誤的，應該被推翻。」他還說，這將「奪走數千萬美國人可能投下的票」。

代表科羅拉多州選民提出此案的律師莫瑞（Jason Murry）反駁說，第14修正案明定任何人誓言支持與捍衛憲法後，卻從事「暴動或叛亂」，將禁止擔任公職。

77歲的川普在佛州對記者表示，他希望裁決對他有利。

川普指出自己在共和黨民調居領先地位，他說：「你能對到處領先的人說：『嘿！我們不會讓你參選嗎？』你懂的，我認為這很難做到，但我把這個留給最高法院去裁決。」

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