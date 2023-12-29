跟進科羅拉多州！緬因州宣布取消川普參加總統初選資格

美國緬因州28日宣布，取消前總統川普參加該州明年總統初選的選舉資格。（法新社資料照）

2023/12/29 11:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州28日宣布，取消前總統川普（Donald Trump）參加該州明年總統初選的選舉資格，成為繼科羅拉多州後，第二個指控川普煽動支持者闖入國會山莊、判定其「失格」的州。

據路透報導，緬因州民主黨籍州務卿（Secretary of State）貝勞斯（Shenna Bellows）指出，川普在2020年大選中散布不實指控，宣稱選舉結果是騙局；隨後於2021年煽動其支持者叛亂，導致數以千計的暴徒闖入國會進行攻擊。

請繼續往下閱讀...

貝勞斯在長達34頁的裁決中表示：「美國憲法不能容忍對政府基礎的攻擊。」裁決將上訴至緬因州高等法院，貝勞斯將靜候法院做出最終判決。

川普的競選團隊表示，將迅速對該項「殘暴」裁決提出異議；川普的律師不斷強調其並未參與叛亂，辯稱他在2021年對支持者發表的言論，屬於言論自由的保護範疇。

數名前緬因州參議員共同表示，美國憲法第14修正案第3款規定，曾宣誓效忠並捍衛美國憲法，而後卻參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職，主張應取消川普的初選資格。

前參議員羅森（Kimberley Rosen）、薩維洛（Thomas Saviello）和斯特里林（Ethan Strimling）在一份聲明中指出，貝勞斯「站在民主和憲法的一邊，決定禁止前總統川普參加緬因州選舉」。值得注意的是，羅森和薩維洛都是共和黨籍前參議員。

該裁決僅適用於緬因州明年3月舉行的共和黨黨內初選，但可能對美國聯邦最高法院（US Supreme Court）造成壓力，促使其正視川普在全國範圍內的選舉資格問題。

川普因試圖推翻2020年大選結果，在聯邦法院和喬治亞州被起訴，但他目前並未遭指控犯下與國會襲擊事件相關的叛亂罪名。共和黨黨內初選民調中，川普正以極大差距領先其他競爭者。

本月19日，科羅拉多州最高法院取消了川普的州初選資格，使他成為美國歷史上第一位因參與叛亂而被判「失格」的候選人；科羅拉多州共和黨黨團已於27日向美國聯邦最高法院提起上訴。

而作為大選關鍵州，密西根州最高法院27日駁回了取消川普初選資格的審理要求。

緬因州制度與美國其他州並不相同，負責監督選舉的州務卿貝勞斯必須在法院表態前，就取消初選資格進行初步判定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法