上訴法院裁定無豁免權 川普重大法律挫敗

美國聯邦上訴法院6日做出指標性裁示，前總統川普並沒有免於起訴的豁免權。（路透檔案照）

2024/02/07 08:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕哥倫比亞特區美國聯邦上訴法院6日做出指標性裁示，前總統川普並沒有免於起訴的豁免權，可以就密謀推翻2020年大選結果的指控受審。

這項裁決對於77歲的川普來說，是一次重大的法律挫敗。川普目前在爭取2024年共和黨總統提名賽中領先，他的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，將提出上訴，主張若總統未能獲得豁免，未來每一位總統在離開白宮後，都可能遭到政治報復，美國總統將無法正常行使職權。

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哥倫比亞特區上訴法院的3名法官認為，川普聲稱，他在白宮期間採取的行動，不受刑事責任追究的主張，在判例、歷史或憲法的文本和結構方面均未獲得支持。

川普被控密謀推翻2020年由民主黨候選人拜登贏得的大選結果，原定3月4日受審，但負責審理此案的地區法官被迫延後審判，等待上訴法院對豁免問題的裁決。

負責審理川普干預選舉案件的地區法官楚坎（Tanya Chutkan）去年12月駁回川普的豁免要求，上月聽取他的上訴案的3名法官也未被川普的論點所說服。法官一致裁定，就本案而言，川普已成為普通公民，擁有與其他任何刑事被告一樣的辯護權利，但任何在他擔任總統期間曾保護他的豁免權，現在都不再保護他免受起訴。

川普還在喬治亞州面臨選舉干預指控，在佛羅里達州被控非法帶走大量機密文件。川普在任期間，曾兩度被民主黨控制的眾議院彈劾，但都安然過關。

川普律師索爾表示，只有在先經國會彈劾和定罪的情況下，川普才能因為在白宮任職期間採取的行動而被起訴，「授權起訴總統將打開一個潘朵拉的盒子，這個國家可能永遠無法復元」。

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