美27州檢察長表態 支持保留川普2024年總統選舉黨內初選資格

美國聯邦最高法院5日同意受理前總統川普上訴科羅拉多州禁止他參加今年共和黨總統初選案。（路透資料照）

2024/01/07 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院5日同意受理前總統川普上訴科羅拉多州禁止他參加今年共和黨總統初選案後，據《福斯新聞》（Fox News）報導，來自27個州的州檢察長6日提交了一份法庭簡報，支持川普在最高法院爭取繼續參加科羅拉多州2024年總統選舉的努力。

美國聯邦最高法院5日同意聽取川普對科羅拉多州最高法院裁決的上訴，科羅拉多州去年12月禁止川普參加該州共和黨總統初選，理由是他涉入2021年的國會大廈襲擊事件。

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《福斯新聞》報導，印第安納州、西維吉尼亞州和其他25個州的共和黨籍州檢察長6日向美國聯邦最高法院提交了一份「法庭之友（Amicus Curiae）」陳述，敦促其保留川普在科羅拉多州的參選資格，否則2024年總統選舉將「陷入混亂」。

27位州檢察長呼籲聯邦最高法院推翻科羅拉多州法院根據第14修正案禁止叛亂的決定。最高法院將於2月8日聽取此案的辯論，其對川普競選總統資格的決定將於11月的選舉產生深遠影響，此前緬因州以類似理由單獨採取行動禁止川普。

美國聯邦最高法院首次審議憲法第14修正案中禁止某些「參與叛亂」的人擔任公職的條款含義和範圍。該修正案在內戰之後的1868年獲得通過，但很少被使用，以至於美國聯邦最高法院此前沒有機會解釋它。

州檢察長（State Attorney General）是美國50個州、領地與特區政府的首席法律顧問。在某些州，州檢察長同時也是州司法部部長，其職權與美國司法部的司法部長相似。州檢察長最普遍的選任方法是透過普選；43個州的州檢察長是透過選舉而來的。通常而言，透過選舉而來的州檢察長任期為4年。

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