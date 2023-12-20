首例！科羅拉多最高法院4:3通過 取消川普2024總統參選資格

美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，裁定川普因煽動其支持者襲擊國會大廈，無權參加本次總統選舉。（路透資料照）

2023/12/20 08:55

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，裁定該國前總統川普（Donald Trump）因煽動其支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈，無權參加本次總統選舉，判決近日可能上訴至保守派占多數的美國聯邦最高法院（US Supreme Court）。

據路透報導，科羅拉多州最高法院以4票同意、3票反對，裁定川普成為美國歷史上第一位「沒有入主白宮資格」的總統候選人。

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美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，而後卻參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職。

美國憲法第14修正案第3款過去極少被引用。科羅拉多州最高法院近日得出結論，稱美國憲法禁止川普登記參選，因為他煽動針對美國政府的暴力行為。川普目前在2024年共和黨黨內初選民調中持續領先。

川普團隊抨擊判決「缺陷」且「不民主」

支持該判決的法官表示，「我們不會輕易得出這些結論。我們意識到眼前問題的嚴重性和不可忽視性，同時也意識到我們有義務執行法律，不帶恐懼和偏袒，也不被公眾的反應左右。」

該名法官強調：「我們也認識到，我們正走在未知的道路上，這個案例提出了幾個開創性問題。」科羅拉多州最高法院指出，裁決將保留至2024年1月4日，並允許上訴。

川普的競選團隊19日回應判決，抨擊其為「缺陷」且「不民主」，強調將提出上訴。川普競選團隊發言人表示：「科羅拉多州最高法院今晚做出了一項絕對有缺陷的裁決，我們將盡速向美國聯邦最高法院提出上訴，並同時請求暫緩執行這項極其不民主的決定。」

裁決僅適用科羅拉多州共和黨初選

持反對意見的科羅拉多州法官薩穆爾（Carlos Samour）則在1份冗長的聲明中表示，訴訟並非判定川普參選資格的公平機制，因其剝奪了川普採取正當程序的權利，並指出陪審團尚未判定川普犯下叛亂罪。

薩穆爾說：「即使我們確信某個候選人過去犯下了可怕的行為，我敢說甚至參與了叛亂。但在我們欲宣布取消他擔任公職的資格之前，也必須符合程序的正當性。」

該裁決僅適用於該州明年3月5日舉行的共和黨黨內初選，但判決書的結論極可能影響川普在11月5日總統大選中的選情。

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