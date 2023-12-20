為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

首例！科羅拉多最高法院4:3通過 取消川普2024總統參選資格

美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，裁定川普因煽動其支持者襲擊國會大廈，無權參加本次總統選舉。（路透資料照）

美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，裁定川普因煽動其支持者襲擊國會大廈，無權參加本次總統選舉。（路透資料照）

2023/12/20 08:55

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，裁定該國前總統川普（Donald Trump）因煽動其支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈，無權參加本次總統選舉，判決近日可能上訴至保守派占多數的美國聯邦最高法院（US Supreme Court）。

據路透報導，科羅拉多州最高法院以4票同意、3票反對，裁定川普成為美國歷史上第一位「沒有入主白宮資格」的總統候選人。

美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，而後卻參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職。

美國憲法第14修正案第3款過去極少被引用。科羅拉多州最高法院近日得出結論，稱美國憲法禁止川普登記參選，因為他煽動針對美國政府的暴力行為。川普目前在2024年共和黨黨內初選民調中持續領先。

川普團隊抨擊判決「缺陷」且「不民主」

支持該判決的法官表示，「我們不會輕易得出這些結論。我們意識到眼前問題的嚴重性和不可忽視性，同時也意識到我們有義務執行法律，不帶恐懼和偏袒，也不被公眾的反應左右。」

該名法官強調：「我們也認識到，我們正走在未知的道路上，這個案例提出了幾個開創性問題。」科羅拉多州最高法院指出，裁決將保留至2024年1月4日，並允許上訴。

川普的競選團隊19日回應判決，抨擊其為「缺陷」且「不民主」，強調將提出上訴。川普競選團隊發言人表示：「科羅拉多州最高法院今晚做出了一項絕對有缺陷的裁決，我們將盡速向美國聯邦最高法院提出上訴，並同時請求暫緩執行這項極其不民主的決定。」

裁決僅適用科羅拉多州共和黨初選

持反對意見的科羅拉多州法官薩穆爾（Carlos Samour）則在1份冗長的聲明中表示，訴訟並非判定川普參選資格的公平機制，因其剝奪了川普採取正當程序的權利，並指出陪審團尚未判定川普犯下叛亂罪。

薩穆爾說：「即使我們確信某個候選人過去犯下了可怕的行為，我敢說甚至參與了叛亂。但在我們欲宣布取消他擔任公職的資格之前，也必須符合程序的正當性。」

該裁決僅適用於該州明年3月5日舉行的共和黨黨內初選，但判決書的結論極可能影響川普在11月5日總統大選中的選情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遭轟呼應納粹言論！ 川普：移民正污染美國血液
2023/12/18 14:34

遭轟呼應納粹言論！ 川普：移民正污染美國血液
賴批國民黨抹黑台南 做賊喊抓賊
2023/12/18 05:30

賴批國民黨抹黑台南 做賊喊抓賊
川普稱當選「只做1天獨裁者」 拜登：他終於說出口
2023/12/12 10:51

川普稱當選「只做1天獨裁者」 拜登：他終於說出口
美中競爭擴張至印度洋 美重返塞席爾
2023/09/05 06:11

美中競爭擴張至印度洋 美重返塞席爾
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播