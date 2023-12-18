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遭轟呼應納粹言論！ 川普：移民正污染美國血液

美國前總統川普16日公開表示，非法移民正「污染我們國家的血液」，引發輿論嘩然。（美聯社資料照）

美國前總統川普16日公開表示，非法移民正「污染我們國家的血液」，引發輿論嘩然。（美聯社資料照）

2023/12/18 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）16日表示，非法移民正在「污染我們國家的血液」（poisoning the blood of our country），引發輿論嘩然。事實上川普曾在9月發表過相同言論，當時便被批評是「仇外、呼應納粹（Nazi）言論」。

據路透報導，川普16日在新罕布夏州的競選活動中發表了上述言論，大力譴責越過美墨邊境的非法移民。非法移民數量在9月創下美國歷史新高。

川普在共和黨內部民調持續領先，他承諾若重返白宮，第2個4年任期將全力打擊非法移民，同時限制合法移民。

川普在杜倫（Durham）表示：「他們正在污染我們國家的血液。」他並補充除了南美洲外，來自亞洲、非洲的移民已「從世界各地湧入我們的國家」。

今年9月下旬，川普接受右傾網站「國家脈動」（The National Pulse）訪問時，便曾使用了「污染血液」一詞。當時引起了「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）譴責，該聯盟負責人葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）抨擊川普的說法是「種族歧視、仇外、令人厭惡」。

耶魯大學教授、曾出版法西斯主義相關著作的學者史坦利（Jason Stanley）表示，川普反覆發表此類言論無疑是危險的。史坦利指出，川普此舉刻意呼應了納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）的言論。

希特勒曾在其自傳「我的奮鬥」中，警告德國人的血液「不要被猶太人污染」。史坦利說：「他（川普）在集會上重複使用這個詞彙。不斷重複危險言論將促使其合理化，推進其真正實施的可能性。這是攸關美國移民安全、令人非常擔憂的議題。」

16日競選活動開始前，川普團隊向媒體發放的講稿中並沒有「污染我們國家的血液」等語句，目前尚不清楚川普是否為脫稿演出或早有預謀。

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