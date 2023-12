遭轟呼應納粹言論！ 川普：移民正污染美國血液

美國前總統川普16日公開表示,非法移民正「污染我們國家的血液」,引發輿論嘩然。(美聯社資料照)

2023/12/18 14:34

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普(Donald Trump)16日表示,非法移民正在「污染我們國家的血液」(poisoning the blood of our country),引發輿論嘩然。事實上川普曾在9月發表過相同言論,當時便被批評是「仇外、呼應納粹(Nazi)言論」。

據路透報導,川普16日在新罕布夏州的競選活動中發表了上述言論,大力譴責越過美墨邊境的非法移民。非法移民數量在9月創下美國歷史新高。

請繼續往下閱讀...

川普在共和黨內部民調持續領先,他承諾若重返白宮,第2個4年任期將全力打擊非法移民,同時限制合法移民。

川普在杜倫(Durham)表示:「他們正在污染我們國家的血液。」他並補充除了南美洲外,來自亞洲、非洲的移民已「從世界各地湧入我們的國家」。

今年9月下旬,川普接受右傾網站「國家脈動」(The National Pulse)訪問時,便曾使用了「污染血液」一詞。當時引起了「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)譴責,該聯盟負責人葛林布拉特(Jonathan Greenblatt)抨擊川普的說法是「種族歧視、仇外、令人厭惡」。

耶魯大學教授、曾出版法西斯主義相關著作的學者史坦利(Jason Stanley)表示,川普反覆發表此類言論無疑是危險的。史坦利指出,川普此舉刻意呼應了納粹領導人希特勒(Adolf Hitler)的言論。

希特勒曾在其自傳「我的奮鬥」中,警告德國人的血液「不要被猶太人污染」。史坦利說:「他(川普)在集會上重複使用這個詞彙。不斷重複危險言論將促使其合理化,推進其真正實施的可能性。這是攸關美國移民安全、令人非常擔憂的議題。」

16日競選活動開始前,川普團隊向媒體發放的講稿中並沒有「污染我們國家的血液」等語句,目前尚不清楚川普是否為脫稿演出或早有預謀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法