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美中競爭擴張至印度洋 美重返塞席爾

美國和中國近年為擴大在印太地區的影響力，積極拉攏位居重要戰略地位的島國，包括印度洋地區的非洲門戶塞席爾。（路透檔案照）

美國和中國近年為擴大在印太地區的影響力，積極拉攏位居重要戰略地位的島國，包括印度洋地區的非洲門戶塞席爾。（路透檔案照）

2023/09/05 06:11

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國和中國近年為擴大在印太地區的影響力，積極拉攏位居重要戰略地位的島國，包括印度洋地區的非洲門戶塞席爾（Seychelles）。美國自1996年撤出該國後，數十年的空隙由中國遞補，如今美國亟欲重新建立對塞席爾的影響力，也讓該國繼美蘇冷戰後，再次於兩大強權爭奪勢力範圍中扮演舉足輕重的角色。

華盛頓郵報3日報導，塞席爾是從印度洋前往非洲的必經門戶，讓這個人口僅約10萬的非洲最小國家，呈現高度重要性。冷戰高峰期間，美國空軍在此建立追蹤站監控蘇聯衛星運作，但蘇聯解體後，美國便以預算考量為由，拆除軍事設施並關閉使館。而自美國離開至今年六月重開大使館的27年期間，中國積極參與塞席爾發展，包括興建國會大廈、最高法院、學校、醫院、低收入戶住房及其他生活娛樂設施，孔子學院也在當地教授中文，贏得自覺遭美國拋棄的塞席爾民眾好感。

印度洋是全球最重要的戰略水域之一，運輸點佔全球海運的80％，而海洋貿易又佔全球貿易的80％。更關鍵的是，中國能源進口有80％仰賴印度洋。中國2017年在印度洋西北部的吉布地開闢第一個海外軍事設施，並考慮於包括塞席爾在內的5個印度洋國家興建更多軍事基地。

儘管中國在塞席爾投注大量資源，但是否產生實際影響力仍有待觀察。例如，美國近期在聯合國發起譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議中，塞席爾投票支持；2011年美國在塞席爾機場建立秘密無人機基地，協助針對索馬利亞和葉門的反恐行動，同年，中國和塞席爾商議建造海軍設施一事告吹，顯示北京當局試圖在當地取得影響力的效果似乎並不顯著。

塞席爾總統藍卡拉萬（Wavel Ramkalawan）表示，他和許多民眾一樣都歡迎美國回歸，因為他們幾乎是從美方離開那一刻起，便持續推動這個目標。但他也強調，美國必須設法達成塞席爾的期待。塞席爾外交部長拉德貢德（Sylvestre Radegonde）也說，歡迎美國回歸，但也明白中國才是主要原因，「我們不認為自己天真，我們知道一場競爭在進行。」拉德貢德直言，美國必須設法彌補缺席的這段時間。

對於重返塞席爾一事，美國官員強調，抗衡中國並非唯一一個回歸塞席爾的理由，還包括該國雖然維持多黨政治超過20年，卻直到2020年才首次政黨輪替，美國想要進一步支持塞席爾的首次民主政權輪替。

塞席爾總統藍卡拉萬表示，他和許多民眾一樣都歡迎美國回歸，因為他們幾乎是從美方離開那一刻起，便持續推動這個目標。（美聯社檔案照）

塞席爾總統藍卡拉萬表示，他和許多民眾一樣都歡迎美國回歸，因為他們幾乎是從美方離開那一刻起，便持續推動這個目標。（美聯社檔案照）

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