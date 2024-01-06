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美聯邦最高法院 將裁定各地法院是否有權禁止川普參選

美聯邦最高法院，將裁定各地法院是否能夠剝奪川普參選總統的權利。（美聯社）

美聯邦最高法院，將裁定各地法院是否能夠剝奪川普參選總統的權利。（美聯社）

2024/01/06 11:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州最高法院，上個月認定前總統川普和2021年1月6日國會暴動有關，禁止他參選2024年總統，對此，美聯邦最高法院將裁定各地法院是否能夠剝奪川普投入大選的權利，在結果出來前地方相關禁令都暫停實施。

《CNN》報導，科羅拉多州的裁決僅適用於該州，緬因州國務卿後續跟進將川普從2024年初選（決定黨內提名人）中剔除，奧勒岡州最高法院目前也在審理禁令。

不過，川普律師團隊本月3日就科羅拉多州裁決一事上訴聯邦最高法院，強調在「民有、民治、民享」的政府體系下，科州最高法院的決定不是正確的，2021年1月6日的國會暴動並非「叛亂」，川普也沒有參與。

按照目前的訴訟時間表，川普團隊將在1月18日之前向聯邦最高法院提交開庭陳述，科羅拉多州則必須在1月31日之前提交，聯邦最高法院將在2月8日召開辯論庭。

由於各地最高法院的裁定被暫時擱置，科羅拉多州選委會已於5日認定川普的選舉資格，州內共和黨初選選票上仍有川普的名字，但假如在初選結束前聯邦最高法院裁定川普無參選資格，那麼投給他的初選選票都視為無效。

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