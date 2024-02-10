接受美名嘴專訪 普廷趁機大外宣

美國福斯新聞前主播卡爾森（圖左）六日在克里姆林宮專訪俄羅斯總統普廷。（法新社）利，凸顯兩人密切團結。圖為烏克蘭總統府八日公布兩人的合照。（歐新社）

2024/02/10 05:30

強調俄將戰鬥到底 但無意波及東歐及波羅的海國家

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷六日接受美國保守派主持人、前福斯新聞主播卡爾森專訪，相關內容於八日播出。普廷在專訪中指出，西方國家應該意識到他們無法在烏克蘭擊敗俄羅斯，呼籲美國就烏克蘭問題進行「談判」，並強調俄方將與烏克蘭戰鬥到底，但是無意波及東歐及波羅的海國家。

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卡爾森以激進保守觀點而聞名，一直窮追猛打美國軍援烏克蘭議題，擁有大量右翼追隨者，在去年四月被逐出他在福斯新聞黃金時段所主持的節目。雖然卡爾森的立場頗具爭議，但無論如何，這是自烏俄戰爭爆發以來，普廷首度接受美國媒體人專訪。然而與美國前總統川普關係密切的卡爾森，在兩小時七分鐘的專訪中鮮少提出尖銳問題，而且大部分時間都在聆聽普廷講授他對俄羅斯歷史的看法，普廷把俄羅斯描繪成西方背叛的受害者。

普廷為他入侵烏克蘭的決定辯護，並認為討論結束戰爭的時機已到來，因為「西方掌權者已經意識到」，俄羅斯不會在戰場上被擊敗，但如果美國停止向基輔提供武器，他將考慮談判。他告訴卡爾森，美國有緊迫的國內問題需要擔心，「與俄羅斯進行談判不是更好嗎？」呼籲美俄「達成協議」，將烏克蘭領土割讓給俄羅斯，以結束戰爭。

普廷表達反對北約組織東擴，強調俄羅斯將為其利益「奮戰到底」，但沒有興趣入侵其他國家，因為俄國只有受攻擊時才會反擊，無意將戰爭擴大到波蘭、拉脫維亞等其他國。

談到中俄關係時，卡爾森問普廷是否擔心金磚國家組織被中國經濟完全主導，普廷稱這是「煽動恐慌」的「鬼故事」敘事方式，俄方從不擔心。

談到美國總統拜登時，普廷說兩人最後一次通話是前年二月烏俄戰爭爆發前。在卡爾森未提及川普的情況下，普廷突然說「我和川普有著良好私交」，並補充說他和美國前總統布希關係也不錯。對於北溪天然氣管線是誰炸的，普廷回答「當然是美國人」，但沒有提出證據。

卡爾森這次專訪普廷，引起美國自由派媒體評論員強烈譴責，前國務卿希拉蕊更痛批卡爾森淪為普廷「有用的白痴」。俄羅斯官方媒體則熱烈報導卡爾森的訪問。

卡爾森則在影片中為此行辯護，表示這是自費採訪。他認為，許多西方媒體對這場戰爭的報導都偏向烏克蘭。

普廷專訪#美名嘴#大外宣

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