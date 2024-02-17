黑吃黑？台中逢甲商圈當街擄人 警開12槍追到南投逮2嫌仍有1人在逃

警方於南投縣逮捕甯姓主嫌（圖左），但他不願詳細說明擄人動機。（警方提供）

2024/02/17 11:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局於15日凌晨0時許，接獲逢甲商圈有人打架的報案，2名馳抵警察驚見3名惡煞，在大街上噴辣椒水、持電擊棒，要把全身著火的安姓男子強押上車，員警連開12槍制止，3名惡煞丟下安男，駕駛黑色BMW轎車逃逸，警方於昨天（16日）晚間抓到主嫌與共犯2人，還有1人在逃，警方懷疑是「黑吃黑」的糾紛。

落網的2人都不願說明擄人的動機，僅宣稱是債務糾紛，被害人安男也說，自己不認識3人，警方懷疑有內幕，例如詐欺集團黑吃黑、或販毒交易糾紛等。六分局還特別強調，民眾拍到安男被電擊時，身上衣服著火，在地上翻滾的畫面，這並非是3名惡煞縱火燒人，而是惡煞噴的辣椒水還有揮發性油脂（油性辣椒水），又使用電擊棒，電擊火花引燃辣椒水，安男衣服雖起火，但他沒有灼傷，僅有擦挫傷。

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中市第六分局15日凌晨接獲打架報案，陸續出動快打9網19人到場，不料，先馳抵的兩名員警，驚見3名男子手持電擊棒，想要強押安姓男子（25歲）到喝色的BMW轎車（3惡煞共駕駛2輛車，另一輛是白色Toyota Alphard），員警對空鳴槍1發，喝令3人下車，但3名惡煞不配合，還驅車企圖衝撞員警，2名員警對汽車射擊共11槍，想阻止惡徒開車離開，但3名惡徒還是駕駛黑色BMW轎車逃脫，再將此車棄置大雅交流道附近。

六分局至昨天（16日）晚間，陸續抓到甯姓主嫌（37歲）、共犯吳姓男子（35歲）到案，不過，2人都避重就輕，不願詳述動機，僅表示他們與安男有財務糾紛，案發時到安男住處談判，一言不合之下，3人使用電擊棒，想押安男上車，至於是什麼債務或財務糾紛，3人不願說明。

警方調查，3人駕駛BMW轎車逃離現場後，把車棄置大雅交流道附近後，搭乘計程車前往南投，由朋友鐘男（39歲）接應躲藏，警方報請台中地檢署檢察官陳振義指揮，於南投縣拘提甯男與吳男到案，查扣犯案的電擊槍1把，並起獲改造槍支2把、子彈44發、毒品卡西酮粉末3包（毛重243.5公克）、第三級毒品愷他命2瓶（毛重15.6公克）等毒品，另名涉案劉姓男子（34歲）在逃，全案依妨害自由、妨害秩序、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。

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警方於南投縣逮捕吳姓共犯（圖左）。（警方提供）

員警向3名惡煞駕駛的黑色BMW開槍畫面。（警方提供）

安男身上衣服著火，在地上翻滾的畫面頗為驚悚。（記者張瑞楨翻攝自臉書黑色豪門企業）

警方於南投縣查獲的槍彈。（警方提供）

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