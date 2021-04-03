選後首次受訪！拜登兒曝父老淚縱橫 地獄筆電「可能」是他的

拜登（左）與次子杭特（右）2020年總統大選期間爆發「電郵門」風波。（美聯社檔案照）

2021/04/03 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統喬．拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter）自父親上任以來首次接受電視採訪，他透露父親曾為了他吸毒，而老淚縱橫地對他說：「我不知道怎麼辦，求你了。」杭特也說，先前那部裝有兒童色情的筆電「可能」是他的。

杭特接受美國《CBS NEWS》專訪，他描述當時77歲的拜登是如何在特拉華州威爾明頓（Wilmington）家前，當著杭特的女兒們面前追趕他，阻止他驅車離開，杭特沒有指名具體的時間點，也沒有提到自己當時施用什麼毒品，只承認此事是在2020美國總統大選期間。

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杭特說，當時自己滿腦子想的都是怎麼騙父親再讓他施用一次毒品，「我試圖上車，我的女兒們擋住了車門對我說：『爸爸，求你了，你不能這樣』。」杭特的3個女兒分別是27歲的娜奧米（Naomi）、20歲的梅西（Maisy）、21歲的芬尼根（Finnegan）。

杭特指出，接著拜登一把將自己拉過去擁抱，「接著我父親就哭了，他哭著說：『我不知道該怎麼辦。我不知道該怎麼做。求你了』。」杭特坦言，當時想著要怎麼找理由離開現場，「這樣我就可以再去打1次毒品」，他直呼毒癮就是這麼的具有威力，但他也提到，「不知道有什麼力量可以比我家人的愛更強大。」

此外，先前盛傳特拉華州1業者外洩杭特送修的筆電資料，內容提到杭特與烏克蘭的業務往來，以及其他關於兒童色情的不雅照片、影片，杭特告訴美國《CBS NEWS》主持人史密斯（Tracy Smith）：「我有一台筆記型電腦可能被偷走、外流了，也可能是我被駭了，也可能是俄國情報單位（作的）。」

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