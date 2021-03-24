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    貪啊！英國打疫苗成功的秘密......強森脫口而出 下秒求「忘記」

    英首相強森昨晚在非公開會議上發言惹議，事後試圖收回說過的話。（路透）

    英首相強森昨晚在非公開會議上發言惹議，事後試圖收回說過的話。（路透）

    2021/03/24 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕據悉英國施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的進度比其他大國還要快，對此英首相強森（Boris Johnson）日前在一場非公開會議上和國會議員表示，英國的武肺疫苗接種計畫之所以成功，歸功於「資本主義」和「貪婪」，但他說完後發現說錯話，頻要求與會成員「忘記我說過的話」。

    根據英媒《太陽報》報導，強森23日晚間與保守黨議員在Zoom上進行視訊會議，會中他脫口說：「朋友們，我們疫苗接種計畫之所以會成功，原因是因為資本主義和貪婪。」後來強森意識到可能說錯話，試圖收回發言，自稱「其實後悔這麼說」，甚至不斷要求議員們「忘記我說過的話」。

    歐盟疫苗接種進度遠落後已退出歐盟的英國，因此揚言禁止境內生產的阿斯特捷利康疫苗（AZ）出口，引發英、歐間緊張。強森昨晚爭議發言恐怕會更加激怒歐盟。

    對此，英國廣播公司（BBC）政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）跳出來緩頰，稱強森顯然當時是對保守黨黨鞭史賓塞（Mark Spencer）開玩笑；英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）也表示，強森在會議上稱讚製藥公司以破紀錄的速度研發出疫苗，稱他其實是在講英國是如何在疫苗研發工作上成為領頭羊。

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