歐盟官員：英國若拿不到疫苗 要怪阿斯特捷利康

英國官員要求歐盟不要阻擋AZ疫苗出口到英國，但有歐盟官員說，要怪簽約的公司「賣過頭」，已經超過產能。（路透）

2021/03/22 23:03

〔中央社〕英國官員今天要求歐洲聯盟（EU），允許讓他們向英國藥廠阿斯特捷利康訂購的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗順利出貨。但歐盟官員說，若英國沒拿到疫苗，要怪阿斯特捷利康（AstraZeneca）。

歐盟由於境內武漢肺炎疫苗接種進度遠落後已退出歐盟的英國和大西洋對岸的美國，因此揚言對境內生產的阿斯特捷利康疫苗祭出口禁令，引發歐盟和英國間的緊張升溫。

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歐盟國家領袖預定在25日高峰會上討論禁止疫苗出口英國議題。英國首相強生（Boris Johnson）也預計和兩大歐盟國領袖德國總理梅克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）談話，盼讓歐盟打消禁令念頭。

英國衛生部副部長惠特立（Helen Whately）今天告訴倫敦廣播電台（LBC）：「這類封鎖行動不應發生，我們將繼續與歐盟就相關重要性進行一些明確的討論。」「企業要能夠履行合約義務，這點非常重要。」

英國已一再提醒歐盟，若破壞合約法律恐面臨嚴重後果；但倫敦至今仍未明確指出可能有哪些後果。

路透社報導，一名歐盟官員今天表示：「錯不在英國，也不在歐盟。而是所有人發現，他們簽約的公司『賣過頭』了，已經超過產能。阿斯特捷利康必須將疫苗出貨給歐盟客戶。」

數名歐盟官員透露，阿斯特捷利康告訴布魯塞爾，英國政府援引供貨合約中的一項條款，防止英國市場完全獲得供應滿足前讓疫苗出口。

歐盟國家中，德國、法國和義大利普遍支持對未互惠國家實施更嚴格的出口限制；但荷蘭、比利時和愛爾蘭等國則對切斷英國供貨持較謹慎態度。

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