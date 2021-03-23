武漢肺炎》歐陸群體免疫 歐盟官員：可望今夏達成

歐盟內務市場專員布勒東（見圖）樂觀預期，歐洲大陸最早今夏就能達成群體免疫。（法新社）

2021/03/23 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近來持續升溫，疫苗接種計畫也一波三折，但歐盟官員仍樂觀預期，歐洲大陸最早今夏就能達成群體免疫（herd immunity）。

據《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，數個歐洲國家近來確診人數再度上升，重新頒布封城令。德國、荷蘭、保加利亞、瑞士等國則因民眾厭倦政府的防疫管制措施，而湧現示威風潮。

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歐盟的疫苗接種計畫推展得也不如預期。英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）合作研發的AZ疫苗先前傳出可能引發血栓，許多國家暫停讓民接種，不過經歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）證實AZ疫苗安全無虞後，大多數國家已恢復接種，不過仍拖累了歐陸的疫苗接種進度。此外，歐洲收到的AZ疫苗數量也未達標，阿斯特捷利康曾承諾今年第1季會交付9000萬劑疫苗給歐盟，如今卻只完成了30％。

然而，歐盟官員對歐洲疫情仍抱持樂觀態度。歐盟內務市場專員（commissioner for the internal market）布勒東（Thierry Breton）向法國最大電視台「法國電視1台」（TF1）預測，歐洲大陸有望在今年7月達成武漢肺炎群體免疫；基於疫苗接種計畫加速推展，法國疫苗接種計畫主任費雪（Alain Fischer）也預測法國人民今年夏、秋便能在某種程度上恢復正常生活。至於疫苗訂單完成進度，布勒東指出，歐洲現在有55個工廠在生產疫苗，而他有信心歐盟在今年3月到6月就會收到3-5億劑疫苗。

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