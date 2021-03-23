41名羅興亞逃亡者船隻擱淺 遭緬甸警方逮捕

緬甸警方昨逮捕了41名想逃往馬來西亞的羅興亞人，其中被捕者多為女性。圖為一位難民營中的羅興亞婦女，與本文無關。（美聯社）

2021/03/23 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸警方昨（22）日宣佈，41名想逃離緬甸西部若開邦（Rakhine State），經海路前往馬來西亞的羅興亞人（Rohingya）因船隻故障，漂到緬甸伊洛瓦底省（Ayeyarwady），而遭當地警方逮捕，其中被捕者多為女性。

據土耳其國營媒體《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）報導，一位名叫菲札（Phoe Zaw）的伊洛瓦底省地方警官透露，這些羅興亞人所乘的船引擎故障，在海上漂流數天後，才漂到伊洛瓦底省（Ayeyarwady）的「Shwe Thaung Yan」海灘，繼而被當地警方逮捕。

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菲札表示，被捕的41人中，其中有32名女性，3名小孩，目前都被安置在當地的一間學校裡，菲札也指出，警方很難跟他們溝通，「因為他們幾乎不會講緬甸話。」

聯合國將羅興亞人描述為世界上最受迫害的民族。據非政府的「安大略國際發展組織」（Ontario International Development Agency ）數據，在2017年8月25日，將近2萬4000名羅興亞穆斯林被緬甸軍警殺害，超過3萬4000人被投入火堆，超過11萬4000人被毒打，約1萬8000名婦女、女孩遭到強暴，11萬5000戶民宅被燒毀，另有11萬3000戶被破壞。

國際特赦組織（Amnesty Internationa）則指出，2017年至今，超過75萬羅興亞人逃離緬甸，進入孟加拉，而在這些難民之中婦孺居多。

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