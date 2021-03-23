美宣布新一波制裁 涉及緬甸2軍警高層及2部隊

美國財政部宣布針對緬甸兩名軍警高層和兩支部隊進行制裁。（路透）

2021/03/23 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方發起政變後，引起國際間撻伐，美國與歐盟也接連對軍頭敏昂萊（Min Aung Hlaing）等軍方高層及部隊等實體進行制裁，美國財政部於美國時間週一宣布針對與緬甸軍警有關的兩名官員和兩支部隊進行制裁，美國財政部表示，制裁行動是緬甸軍方繼續對和平示威者及緬甸社會進行暴力鎮壓行動所帶來的「結果」。

綜合外媒報導，美國財政部這波行動的被制裁者為警察總監、內政部副部長丹萊（Than Hlaing）、特種作戰局指揮官昂梭（Aung Soe）中將以及緬甸陸軍第33輕步兵師和第77輕步兵師。財政部在聲明中指出，在丹萊的領導下，緬甸警察部隊從使用水砲、橡皮子彈和催淚瓦斯攻擊示威者轉為使用真槍實彈，從而導致大量示威者死傷；昂梭控制的各地區指揮部參與了對示威者的攻擊行動，軍人配備著用於戰場的武器，說明昂梭控制的部隊是以計劃、預謀且協調的方式動用致命武力對抗示威者。

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另外，遭到制裁的陸軍第33輕步兵師和第77輕步兵師，則是與禁止緬甸人民行使言論或集會自由權利的行動或政策有關，包括在仰光及曼德勒鎮壓示威者等行動，因此不管是直接或是間接參與，都必須為此負責。制裁行動將封禁被制裁者位於美國或由美國法人擁有或控制，或是由被制裁者或與其他被禁法人一起直接擁有、間接擁有50%以上的所有資產。

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