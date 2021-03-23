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    緬甸軍政府公布翁山蘇姬涉收賄影片 痛批示威罷工「不道德」

    緬甸軍政府今天透過全國電視播送翁山蘇姬遭指控收賄的影片。（法新社）

    緬甸軍政府今天透過全國電視播送翁山蘇姬遭指控收賄的影片。（法新社）

    2021/03/23 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府上月1日發動政變並持續血腥鎮壓示威，引發國際譴責，民怨四起。緬甸軍政府今天（23日）還公布前國務資政翁山蘇姬遭指控收賄的影片，企圖將政變正當化，並痛批示威罷工，害醫院在疫情期間無法正常運作，「沒有責任感」、「不道德」！

    根據《路透》報導，緬甸軍政府今天透過全國電視發送翁山蘇姬遭控收賄的畫面。當中包括仰光省前省長漂敏登（Phyo Min Thein）在片中聲稱曾多次拜訪翁山蘇姬，在她「有需要時」提供金錢；首都奈比多某不具名市長指控她所率領的執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）涉嫌選舉舞弊，「憑空捏造選民數量」。

    翁山蘇姬在2月1日政變遭拘押至今，軍政府先前便指稱翁山蘇姬收受現金、金條和絲綢，軍方正在進行調查，企圖為發動政變提供正當理由，但翁山蘇姬律師矢口否認軍方指控。

    另外，緬甸民眾因不滿政變上街示威，軍方祭出血腥鎮壓，造成多人傷亡。根據緬甸政治受難者救援聯盟（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）的統計數字指出，截自22日止，已有至少261人遭軍政府殺害，且實際傷亡可能更高。

    然而軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）今天卻宣稱，迄今有164名示威者死亡，還說感到相當難過，「畢竟他們也是我們的公民。」不僅如此，面對緬甸示威者發起罷工，大批醫護響應致使醫院無法完全運作，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，紹敏通痛批罷工者「沒有責任感」、「不道德」！

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