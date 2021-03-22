緬甸軍隊鎮壓轉趨酷烈 多達8000名克倫人流離失所

緬甸上月發生政變，軍閥針對緬甸少數民族之一的克倫族的鎮壓行動變得更加酷烈，多達8000名克倫人流離失所。圖為人道組織成員在林間空地帶動克倫族小孩唱歌的情景。（美聯社）

2021/03/22 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸上月發生政變後，軍閥針對緬甸少數民族之一的克倫族（Karen）的鎮壓行動變得更加酷烈，多達8000名克倫人流離失所。人道救援組織則表示，這些難民亟須獲得外界援助，分析師則直言軍閥不可信任。

據《美聯社》報導，緬甸1948年脫離英國殖民獨立建國後，境內許多少數民族便持續尋求自治，且和政府軍持續交火多年，克倫族便是其中之一。近幾個月，緬甸軍閥持續在克倫邦（Karen State）境內拓展勢力，武裝人員、軍事活動都大幅增加，克倫族武裝組織「克倫民族解放軍」（Karen National Liberation Army）的還擊，則加劇了政府軍對周邊村莊的侵略，導致8000名克倫人流離失所，在森林裡搭建庇護所，在林間空地替小孩上課。

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代表克倫族的政治實體「克倫民族聯盟」（The Karen National Union）目前負責安頓克倫難民，提供他們基本生存需求，但該聯盟外交事務負責人巴東索塔尼（Padoh Saw Taw Nee）受訪時表示，這麼做對組織長期來說是個挑戰：「國際社會應該盡早提供這些人（克倫難民）人道援助。」

人道組織「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）創辦者歐班克（Dave Eubank）透過衛星電話接受《美聯社》採訪時表示，對克倫難民而言，安全、生存、緬甸政府軍停止攻擊是第一優先事項，其次是糧食，第三則是醫療資源。

緬甸分析師馬蒂森（David Scott Mathieson）則表示，對於那些想適應軍政府統治的緬甸人民而言，當他們有在這些軍事衝突區生活過，看到緬甸軍閥一再違反停火協議，就會知道軍政府無法信任。針對緬甸軍閥在緬甸全境的鎮壓行動，馬蒂森直言，「這就是軍隊想再次統治整個國家。」

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