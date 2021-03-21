緬甸血腥鎮壓近250死 醫護黎明上街示威

緬甸第2大城曼德勒的醫護人員今（21）日在黎明時分走上街頭和平示威，以避免跟安全部隊對立。（法新社）

2021/03/21 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸反政變示威遭軍警強力鎮壓後，第2大城曼德勒（Mandalay）的醫護人員今（21）日在黎明時分走上街頭和平示威，以避免跟安全部隊對立。

《美聯社》報導，自2月1日政變後，緬甸軍警鎮壓示威的行動日趨血腥，緬甸政治犯援助協會（AAPP）目前已確認全國至少有247人在鎮壓示威的行動中喪命，由於調查困難，實際數字可能更高。AAPP也證實，已有2345人被捕或遭起訴，其中1994人仍被拘留或尋求逮捕。

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曼德勒是反政變示威的中心，但最近幾週，由於軍警強力鎮壓，甚至向群眾發射實彈，抗議人數有所下降。但並未被暴力行動嚇阻的民眾仍持續上街，對翁山蘇姬表達支持，有示威者選擇「盡早」行動，降低與安全部隊對抗的風險。

週日黎明，大約有100名醫護人員在曼德勒主要街道高呼口號抗議，宣布反對2月1日的政變。曼德勒的工程師今日也舉行「非人類罷工」，這種越來越受歡迎的策略是在街頭或公共區域擺放招牌，代表人類抗議。

《緬甸時報》和多個社群媒體的報導稱，曼德勒黎明的行動並未受到安全部隊騷擾，但至少有1名抗議者在另一個中部城市蒙育瓦（Monywa）遭槍擊身亡。

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