踢爆！澳洲國會大廈是性愛天堂 助理在女議員桌上啪啪啪

澳洲國會前員工爆料，有助理直接在女議員的桌上和別人打砲，甚至有人在祈禱室啪啪啪。圖為澳洲國會大廈外觀。（歐新社）

2021/03/23 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！澳洲國會大廈前職員希金斯（Brittany Higgins）近來揭露，2019年3月她在辦公室內被同事強姦，當時迫於職場壓力讓她不敢向警方報案，此事曝光後讓澳洲民眾氣得紛紛上街怒吼，沒想到如今又有國會前員工爆料，有助理是直接在女議員的桌上和別人打砲，甚至連祈禱室也能啪啪啪。

據《BBC》報導，這名澳洲政府前員工將一段2年前的影片傳給澳媒，只見國會女議員的助理爽爽地在老闆桌上做愛，爆料者還透露有人會把性工作者直接帶到國會大廈爽一發，讓他不禁感嘆國會的職場文化就是人們可以為所欲為，部分同事簡直是道德破產。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（23日）對此感到震驚又可恥，承認必須好好整頓國會大廈的風氣。莫里森說，對於這個問題政府要「認知它、承認它、解決它」。

莫里森上個星期不願與遊行民眾見面，僅表示會在國會和示威領導人會晤，但隨即遭到拒絕，因為抗議方不想進行非公開談話。

事實上，澳洲政界長期以來就存在性暴力的傳聞，但直到希金斯站出來指控才引起各界關注，澳州司法部長波特（Christian Porter）甚至也被控訴是1988年強暴案的嫌犯，警方雖介入調查但以證據不足結案。

澳洲國會大廈前職員希金斯（Brittany Higgins）勇敢站出來，透露她曾在辦公室內被同事強姦。（法新社）

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