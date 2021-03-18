澳政府爆性侵 警政署長竟提議用App紀錄性意願

澳洲新南威爾斯州警政署署長傅勒18日提出構想，建議研發能紀錄性行為意願的手機App，盼能藉此提升性犯罪的定罪率。（美聯社）

2021/03/18 22:19

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲政府高官接連爆發性醜聞，引爆澳洲民眾對於政府漠視性騷擾事件的不滿，15日全澳洲逾10萬名婦女上街抗議，譴責厭女文化與險惡的工作環境。澳洲新南威爾斯州警政署署長傅勒（Mick Fuller）18日提出構想，建議研發能紀錄性行為意願的手機應用程式（App），盼能藉此提升性犯罪的定罪率。

綜合外電報導，傅勒表示，新南威爾斯州的性侵案件數不斷增加，但這些案件當中，僅有2％成功起訴，突顯了現行系統的失靈。傅勒認為，性行為中不能只有暗示同意，必須獲得積極同意。

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但澳洲社會對於傅勒的構想普遍採負面或懷疑的態度。南澳大利亞大學（University of South Australia）涉及兒童有害性行為專家艾（Lesley-Anne Ey），不認為這種App能起作用。

丹麥推出乏人問津 下載量不到5千次

澳洲雪梨大學道德與問責制專家蘭比（Catharine Lumby）也表示，這款App誤解了性侵發生的情況，只能是應急之計，社會中只有極少部分的男性會犯下性侵案件，這些犯案者並不在乎他們在哪裡、如何、為什麼要這樣做，蘭比甚至敢肯定，性侵犯會有操縱技術的能力。

新南威爾斯州的家暴服務機構「Women's Safety NSW」也指出，施暴者可以輕易脅迫受害者使用這款App。

據報導，研究機構Sensor Tower指出，丹麥上個月推出了類似傅勒構想的應用程式，但是至今仍乏人問津，下載量不到5千次。

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