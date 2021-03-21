武漢肺炎》疫苗不「清真」？ AZ駁印尼指控：沒有豬成分

阿斯特捷利在印尼被穆斯林指控疫苗「不清真」，該公司今（21）日反駁說，AZ疫苗不含豬隻成分。（歐新社）

2021/03/21 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在陷入血栓疑雲後，又在印尼被穆斯林指控「不清真」，該公司今（21）日反駁說，AZ疫苗不含豬隻成分。

《路透》報導，印尼最高穆斯林機構「印尼伊斯蘭學者理事會」（Indonesian Ulema Council）19日在網站上表示，AZ疫苗「不清真」（haram），因其在製造過程中使用豬胰蛋白酶（trypsin）。但因當地疫情緊張，印尼伊斯蘭學者理事會仍批准使用AZ疫苗。

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然而，AZ印尼分公司發言人阿布戴里（Rizman Abudaeri）今日發聲明指出，「在生產過程的所有階段中，這種病毒載體疫苗都未使用或接觸豬肉衍生的產品，或是其他動物的產品。」

印尼伊斯蘭學者理事會和印尼食品藥物管理局（BPOM）未發表評論。

印尼15日宣布暫緩施打AZ疫苗，但在檢視歐洲傳出多起接種後出現血栓案例的報告後，19日宣布恢復使用AZ疫苗。

印尼週日增加4396例確診，使該國染疫總數達到146萬184例；死亡增加103例，累計3萬9550人病歿。

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