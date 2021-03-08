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    武漢肺炎》世衛COVAX配送疫苗 首批110萬劑抵印尼

    第一批COVAX分配的阿斯特捷利康武漢肺炎疫苗8日晚間運抵印尼雅加達機場。（路透）

    第一批COVAX分配的阿斯特捷利康武漢肺炎疫苗8日晚間運抵印尼雅加達機場。（路透）

    2021/03/08 23:58

    〔中央社〕印尼今天透過世界衛生組織的疫苗共享計畫，取得約110萬劑英國阿斯特捷利康疫苗，至5月底前共將有1170萬劑陸續運抵印尼。印尼目前使用的是中國科興生物技術公司的疫苗。

    世界衛生組織（WHO）疫苗共享計畫（COVAX）配送給印尼的首批阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗晚間抵達雅加達國際機場。印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）指出，印尼去年10月起爭取加入COVAX，支持疫苗全球公平分配原則。

    這批阿斯特捷利康疫苗是即可使用的成品，而非原料，但仍須獲得印尼食品藥物管理局（BPOM）的緊急使用授權，疫苗將由印尼國營生物藥劑公司Bio Farma儲存。

    印尼自1月中起開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗，至目前都是使用中國科興生物技術（Sinovac）產製的CoronaVac疫苗。

    根據印尼政府防疫小組的統計，截至今日已有425萬人陸續接種第一劑疫苗，都是印尼政府列為優先接種的高風險族群，一般民眾可望自9月起施打。印尼設定大規模接種涵括1.8億人，約佔全國人口的66%，目標在一年至一年半內完成。

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