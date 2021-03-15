剛從COVAX取得110萬劑AZ疫苗 印尼宣布延緩施打

印尼本月通過疫苗全球取得機制（COVAX）取得110萬劑AZ疫苗。（路透）

2021/03/15 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕印尼衛生部長今（15）日表示，由於歐洲有人施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後出現血栓問題，該國將延緩施打這款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，等待世界衛生組織（WHO）確認是否安全。

《路透》報導，歐洲藥品管理局（EMA）已經表示，沒有跡象顯示血栓等症狀是疫苗所引起，WHO上週五對此表示贊同。阿斯特捷利康公司週日也說，沒有證據顯示AZ疫苗增加形成血栓風險。

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但印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）週一在國會表示，「保守起見，在等待WHO確認的同時，食品與藥物管理局決定延緩施打AZ疫苗」。

印尼本月通過疫苗全球取得機制（COVAX）取得110萬劑AZ疫苗，並將在未來2個月再獲得1000萬劑。

在印尼之前，泰國是歐洲以外首個宣布延緩施打AZ疫苗的國家，但泰國官員今日宣布，原定12日開始的接種計畫將在明日開跑，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及其內閣成員將帶頭接種。

印尼延緩施打AZ疫苗後，該國只剩中國科興生物所開發的疫苗可使用。該國今年1月啟動疫苗接種計畫，目標在1年內為1.815億人施打疫苗。

目前印尼染疫人數超過140萬，約3萬8500人死亡。

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