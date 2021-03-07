撫摸下背、強行擁抱！ 又2名女子指控古莫性騷

古莫被揭發去年接受病毒檢測時，調戲為他採樣的女醫師杜福特（右）。（彭博）

2021/03/07 14:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）隱瞞養老院疫情死亡人數及性騷擾的醜聞持續發酵，繼先前被3名女性指控後，又有2名女性6日連續出面控訴古莫性騷擾，一人說遭古莫撫摸下背、吻手，另一人說被古莫在飯店房間內強行擁抱。此外，古莫還被控用髒話對男下屬「職場霸凌」！

《華爾街日報》報導，曾於2013年至2015年擔任古謨政策和運營助理、35歲莉絲（Ana Liss）告訴該報，古莫曾詢問她是否有男朋友，並在招待會上撫摸她的下背部、親吻她的手，主動向她求愛。

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古莫的另一位前女助理辛頓（Karen Hinton）6日向《華盛頓郵報》爆料，控訴古莫在2000年的一場活動之後，將她召喚至光線昏暗的飯店房間，抱住她，幸而她掙脫。辛頓後來轉任紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的新聞連絡官，於2006年因家庭因素離職。

另有2名男助手也出面指控古莫職場霸凌，用髒話羞辱助手，稱他們是「娘炮」（pussies，意指女性陰部），並稱他們「沒種」（have not balls，意指沒有睾丸）。

此前，古莫在3日的一場記者會中對此道歉，不過他強調不會因此辭職，未料在他道歉後，古莫又被揭發去年接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒篩檢時，以輕浮言詞調戲為他採樣的女醫師。

紐約州參議會5日通過法案，解除自疫情以來給古莫的緊急狀態權力，州參議院民主黨領袖卡森斯（Andrea Stewart-Cousins）當時警告，若再有一名女性站出來指控古莫性騷擾，古莫就得立即下台。

古莫前政策和運營助理莉絲成為第4名指控其性騷擾的女性（電視畫面擷圖）

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