法國頻傳炸彈恐嚇 知名戰神廣場驚見滿袋子彈

法國警方指出，近日該國的部分知名景點陸續接獲炸彈恐嚇。（法新社）

2020/10/28 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕法國警方指出，近日該國的部分知名景點陸續接獲炸彈恐嚇，除了里昂車站和艾菲爾鐵塔外，位於艾菲爾鐵塔對面的戰神廣場（Champ de Mars）也突然出現一個被遺棄的包裹，裡面則裝有滿袋不同口徑子彈，雖然截至目前並未發生意外，但警方已持續進行追查。

外媒報導指出，法國近期頻傳多處知名景點接獲炸彈恐嚇，除了上週及上月分別是在里昂車站及艾菲爾鐵塔，法國巴黎警方27日指出，在凱旋門及艾菲爾鐵塔一帶又接獲炸彈恐嚇，警方為此再次下令疏散附近民眾，附近的地鐵也暫時停止營運，但事後證實是虛驚一場。

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據警方指出，雖然沒有發現炸彈，但在艾菲爾鐵塔對面的戰神廣場也突然出現一個被遺棄的包裹，警方為此疏散人群並在現場拉起安全警戒線，結果卻發現裡面竟然裝了滿袋不同口徑的子彈，恐嚇意味濃厚，目前也只能先持續進行調查，試圖找出報案的人。

Alerte à la bombe à l’Arc de Triomphe pic.twitter.com/sYUbxcRFPt — Laurent Leleux （@laurent_llx） October 27, 2020

Un colis suspect est à l’origine de l’alerte. #arcdetriomphe pic.twitter.com/0K3frH9pBF — Nouvelles Informations （@ETFsNI） October 27, 2020

法國警方指出，近日該國的部分知名景點陸續接獲炸彈恐嚇，位於艾菲爾鐵塔對面的戰神廣場也突然出現一個被遺棄的包裹，裡面則裝有滿袋不同口徑的子彈。（圖擷自推特）

位於艾菲爾鐵塔對面的戰神廣場27日突然出現一個被遺棄的包裹，裡面則裝有滿袋不同口徑子彈，雖然截至目前並未發生意外，但警方已持續進行追查。（法新社）

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