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    武漢肺炎》防疫關閉133天 巴黎迪士尼樂園15日重開

    巴黎迪士尼15日重新開放。（歐新社）

    巴黎迪士尼15日重新開放。（歐新社）

    2020-07-16 00:00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕歷經133天關閉，歐洲最受歡迎的主題樂園法國巴黎迪士尼（Disneyland Paris），15日在萬全的公共衛生措施下終於重新開放。知名的艾菲爾鐵塔頂層也在同天重新回到大眾懷抱。

    綜合外媒報導，巴黎迪士尼15日重新開放，同時也加強了園內的防疫措施，超過11歲的遊客在園內必須配戴口罩、全區皆配有消毒酒精，且著名的迪士尼遊行暫被取消。園區將會限制每日入園的人數，所以遊客必須事先上網預約。官方暫時並無說明人數限制，但工會預估最多一天開放2萬4千人入園。在疫情爆發前，每日入園人數約為8萬人。

    艾菲爾鐵塔於6月26日開放了一樓和二樓，週三頂層開放後，將會限制同時間只能250人登頂。鐵塔的常務董事胡沃（Patrick Branco Ruivo）對巴黎旅遊業短期前景保持樂觀。他提到：「去年同期，我們每天接待2萬3千人。當我們重新開放艾菲爾鐵塔時，第一個週末我們接待了5千人，而上週末則接待了1萬人。這就是對於我們來說，即使情況有所不同，也對今年夏天持樂觀態度的原因。」

    法國旅遊官員說，巴黎每年有超過3千萬遊客拜訪，法國在2018年有著9千萬遊客入境的紀錄，這使法國成為世界上旅客量最大的國家之一。

    艾菲爾鐵塔15日重新開放頂層。（美聯社）

    艾菲爾鐵塔15日重新開放頂層。（美聯社）

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