法國「黃背心」示威再起！警發射催淚瓦斯 超過200人被捕

疫情解封後，巴黎反政府「黃背心」運動捲土重來，對法國政府來說又是一場考驗。（歐新社）

2020/09/13 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，巴黎街頭再度出現一連串示威抗議，而反政府「黃背心」運動似乎捲土重來，對法國政府來說又是一場考驗。

綜合外媒報導，12日巴黎舉行「黃背心」示威運動，根據其臉書的活動頁面，有高達2300人表示會參加這次示威，7000人感興趣。據警方統計，現場約有4000至5000名示威者，其中包含許多全身穿著黑衣、具有潛在暴力的「黑群（Black Bloc）」抗議者。

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巴黎警察局已授權2個區域讓「黃背心」進行示威活動，分別位於布爾西廣場（Place de la Bourse）與瓦格拉姆廣場（Place Wagram），但其中1區爆發警民衝突，警察發射催淚瓦斯驅離了離開指定路線的示威者，有些人放火燒了垃圾箱和汽車。

除此之外，香榭麗舍大道是禁止抗議區域，為避免暴力衝突，街上已禁止聚會，許多店家關閉店門，還設置了許多路障。警長拉勒曼特（Didier Lallemant）說，因為在先前「黃背心」示威運動中，這些店家遭受了嚴重破損，他呼籲群眾要保持冷靜。但根據巴黎警察局統計，截至12日下午3點，已有200人被逮捕。

「黃背心」運動上次舉行是在今年3月14日的地方選舉前夕，抗議群眾無視總統馬克宏（Emmanuel Macron）針對武漢肺炎的集會遊行禁令照樣上街頭。「黃背心」運動自2018年11月爆發以來，每個週六都上街抗議，已持續將近2年，參與人數逐漸減少，直到防疫封鎖而暫歇，但隨著法國人對武漢肺炎禁令的反感日益劇增，「黃背心」運動或許會趁勢再起。

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「黃背心」示威爆發警民衝突，有些示威者放火燒垃圾箱和汽車。（路透）

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