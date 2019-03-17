黃背心示威再起 巴黎香榭麗舍大道爆發激烈衝突

2019-03-17 00:21

〔中央社〕法國不滿總統馬克宏（Emmanuel Macron）和其親企業改革的黃背心運動在連續示威4個月後，尋求再起，抗議群眾今天與警方爆發衝突，警方發射催淚瓦斯並逮捕數十人。

遭噴射催淚瓦斯的示威群眾，在巴黎凱旋門前朝鎮暴警察丟擲石塊，附近街道燃起了火堆，至少一部車輛著火。

衝突在巴黎香榭麗舍大道爆發，一家高檔餐廳的玻璃遭擊碎，警方開始動用水槍，並在接近中午時逮捕逾30人。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，存心滋事的暴徒混入示威中，他下令「以最堅決的行動回應令人無法接受的攻擊」。

黃背心運動在去年11月中爆發，抗議群眾誓言，在這項抗議調高燃料稅和生活費用高昂的運動滿4個月之際，將號召更多人上街。法國已因抗議暫停調漲燃料稅。

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