繼承母親獨棟公寓 她在地窖發現超過1693萬元現金

法國1名女子繼承母親的獨棟公寓，在地窖發現裝有50多萬歐元的手提箱。歐元示意圖。（法新社檔案照）

2020/09/30 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕外國1名55歲女子從逝世的母親手上，繼承1棟位於市區的公寓，不料地下室1間地窖疑遭房客上鎖，找來鎖匠開鎖後發現房間內有1只手提箱，放有超過50萬歐元（約台幣1693萬元）現金，目前警方暫時保管這筆錢。

綜合外媒報導，巴黎1名55歲女子的母親今年去世，她因此繼承位於戰神廣場（Champ-de-Mars）的1棟公寓，女子在8月時囑託房屋仲介準備把公寓賣掉，卻在公寓的地下室發現了1個地窖，按照產權該地窖也屬於女子，不過地窖大門遭人上鎖，女子因此留下字條下逐客令，限期不明人士在1個月內搬出。

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女子在期限過後前往查看，發現地窖依然深鎖，於是找來鎖匠幫忙開門，竟然在房間內發現了1只手提箱，裡面裝著面額5歐元、10歐元、50歐元、100歐元與500歐元的鈔票，報警處理後警方初步清點，手提箱內有50萬至60萬歐元的現金，刑事調查人員指出，目前仍在清點當中，還沒有完成計數作業。

巴黎警方研判，該只手提箱不太可能屬於屋主，且疑似有犯罪的痕跡，目前巴黎當地檢察官已經介入偵辦案件，全案也移送給金融調查組（BRIF）調查洗錢的專案人員，將進一步釐清手提箱的來源與確切擁有者。

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