為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國戰狼外交蠻橫引爭議 華郵：反映北京不安

    「華盛頓郵報」報導，中國官員強硬「戰狼外交」作風引發的爭議越來越多，反映北京的緊張與不安。（法新社）

    「華盛頓郵報」報導，中國官員強硬「戰狼外交」作風引發的爭議越來越多，反映北京的緊張與不安。（法新社）

    2020/10/21 20:32

    〔中央社〕台灣駐斐濟代表處8日辦國慶酒會，中國外交人員未受邀擅闖還打傷人。「華盛頓郵報」報導，中國官員這種強硬「戰狼外交」作風引發的爭議越來越多，也反映北京的緊張與不安。

    華盛頓郵報（The Washington Post）報導，曾任澳洲駐北京外交官的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）分析，對台灣外交官施壓也反映當前北京益增的緊張與不安，因而必須嚴厲對台。

    卡薩姆表示：「台灣向來是敏感議題，但很明顯過去數月更加受到關注。在斐濟發生的事件與斐濟無關，卻與北京當前情勢情息息相關。」

    2005年在外派澳洲雪梨時投誠的前中國外交官陳用林告訴華盛頓郵報，他1994至1998年派駐斐濟期間還是個資淺的三等秘書，與同僚們負責的業務就是中國外交上最敏感議題：台灣。

    他追蹤台灣提供這個偏遠南太島國的醫療與農業援助，監控台灣官員與當地華僑的互動，努力勸阻斐濟官員參加台灣每年舉辦的雙十國慶酒會，並勸告當地飯店經理別借場地給台灣代表處辦活動，當所有努力都無效，他就坐在對街的咖啡廳小心翼翼觀察有誰出席。

    陳用林回憶：「頂多膽子大的同事徘迴門前偷窺，但硬闖進去？從來沒有，不可同日而語。」

    中國駐斐濟大使館派員滋擾台灣代表處的國慶酒會活動，不僅鬧場還動粗，被打傷的台灣駐處人員出現腦震盪跡象，華郵報導引述外交部長吳釗燮譴責中國「不文明的戰狼」。戰狼（Wolf Warriors）是中國和國外使用的術語，意旨中國外交採取更強硬的新作風。

    即因如此，近來中方人員執行戰狼外交而引發的爭議越來越多。像是去年中國官媒中央電視台（CCTV）記者孔琳琳在英國執政保守黨討論香港問題的座談會上，起身斥責與會專家學者與來賓是「魁儡」、「分離分子」，一名港籍留學生志工要求她離席反被孔琳琳打耳光，英國法院判她緩刑一年及賠償受害人2115英鎊（約新台幣7萬9000元）。

    2018年亞太經濟合作會議（APEC）在巴布亞紐幾內亞舉行，中國官員因不滿領袖峰會聯合公報的措辭，強行闖入巴紐外長巴托（Rimbink Pato）的辦公室爭執，居然還得勞駕警察來處理。

    現任中國外交部發言人趙立堅可說是最高調執行媒體所謂「戰狼外交」的官員之一，他先前派駐巴基斯坦時，常常吹捧中國在新疆設立的再教育及感化營，並且公然與批評者對嗆，包括美國前總統歐巴馬主政時期的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）等。

    他今年轉任發言人後大放厥詞，暗示2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情是由赴中國的美國士兵引起，惹怒美國總統川普政府。

    陳用林說，相較於過去他還在外交圈的日子，現在的中國一般外交官承受著更多壓力。由於數十年來南太地區是中國與台灣競逐影響力的必爭之地，派駐南太島國的中國官員勢必得對台灣更用力施壓。

    他表示：「以往只要呈報蒐集的資料，如今還得展現所採取的『積極』作為。若你被視為消極，你的仕途堪慮。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京流氓外交 友邦挺台批中
    2020/10/21 05:30

    北京流氓外交 友邦挺台批中
    中國大使滾蛋！「戰狼」發言亂咬 點燃加拿大朝野怒火！
    2020/10/20 19:58

    中國大使滾蛋！「戰狼」發言亂咬 點燃加拿大朝野怒火！

    消費旺季 投資正當時
    府︰中國「戰狼外交」失敗 總統支持外交部一切必要措施
    2020/10/20 15:26

    府︰中國「戰狼外交」失敗 總統支持外交部一切必要措施
    無恥！中國駐斐大使館竟稱闖酒會是公務、反批台方害人受傷
    2020/10/19 15:01

    無恥！中國駐斐大使館竟稱闖酒會是公務、反批台方害人受傷

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    中國嗆不准庇護香港夫妻 惹怒加拿大
    2020/10/17 05:30

    中國嗆不准庇護香港夫妻 惹怒加拿大
    戰狼再引反感！ 法國網友群起激憤批中共如同「新納粹」
    2020/10/15 19:58

    戰狼再引反感！ 法國網友群起激憤批中共如同「新納粹」
    國際今日熱門
    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢
    2020/10/20 21:29

    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉
    2020/10/20 21:48

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低
    2020/10/20 21:22

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低

    中俄太空發展太「激進」！ 北約布署新太空中心對抗
    2020/10/20 23:43

    中俄太空發展太「激進」！ 北約布署新太空中心對抗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播