中國戰狼外交蠻橫引爭議 華郵：反映北京不安

「華盛頓郵報」報導，中國官員強硬「戰狼外交」作風引發的爭議越來越多，反映北京的緊張與不安。（法新社）

2020/10/21 20:32

〔中央社〕台灣駐斐濟代表處8日辦國慶酒會，中國外交人員未受邀擅闖還打傷人。「華盛頓郵報」報導，中國官員這種強硬「戰狼外交」作風引發的爭議越來越多，也反映北京的緊張與不安。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，曾任澳洲駐北京外交官的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）分析，對台灣外交官施壓也反映當前北京益增的緊張與不安，因而必須嚴厲對台。

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卡薩姆表示：「台灣向來是敏感議題，但很明顯過去數月更加受到關注。在斐濟發生的事件與斐濟無關，卻與北京當前情勢情息息相關。」

2005年在外派澳洲雪梨時投誠的前中國外交官陳用林告訴華盛頓郵報，他1994至1998年派駐斐濟期間還是個資淺的三等秘書，與同僚們負責的業務就是中國外交上最敏感議題：台灣。

他追蹤台灣提供這個偏遠南太島國的醫療與農業援助，監控台灣官員與當地華僑的互動，努力勸阻斐濟官員參加台灣每年舉辦的雙十國慶酒會，並勸告當地飯店經理別借場地給台灣代表處辦活動，當所有努力都無效，他就坐在對街的咖啡廳小心翼翼觀察有誰出席。

陳用林回憶：「頂多膽子大的同事徘迴門前偷窺，但硬闖進去？從來沒有，不可同日而語。」

中國駐斐濟大使館派員滋擾台灣代表處的國慶酒會活動，不僅鬧場還動粗，被打傷的台灣駐處人員出現腦震盪跡象，華郵報導引述外交部長吳釗燮譴責中國「不文明的戰狼」。戰狼（Wolf Warriors）是中國和國外使用的術語，意旨中國外交採取更強硬的新作風。

即因如此，近來中方人員執行戰狼外交而引發的爭議越來越多。像是去年中國官媒中央電視台（CCTV）記者孔琳琳在英國執政保守黨討論香港問題的座談會上，起身斥責與會專家學者與來賓是「魁儡」、「分離分子」，一名港籍留學生志工要求她離席反被孔琳琳打耳光，英國法院判她緩刑一年及賠償受害人2115英鎊（約新台幣7萬9000元）。

2018年亞太經濟合作會議（APEC）在巴布亞紐幾內亞舉行，中國官員因不滿領袖峰會聯合公報的措辭，強行闖入巴紐外長巴托（Rimbink Pato）的辦公室爭執，居然還得勞駕警察來處理。

現任中國外交部發言人趙立堅可說是最高調執行媒體所謂「戰狼外交」的官員之一，他先前派駐巴基斯坦時，常常吹捧中國在新疆設立的再教育及感化營，並且公然與批評者對嗆，包括美國前總統歐巴馬主政時期的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）等。

他今年轉任發言人後大放厥詞，暗示2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情是由赴中國的美國士兵引起，惹怒美國總統川普政府。

陳用林說，相較於過去他還在外交圈的日子，現在的中國一般外交官承受著更多壓力。由於數十年來南太地區是中國與台灣競逐影響力的必爭之地，派駐南太島國的中國官員勢必得對台灣更用力施壓。

他表示：「以往只要呈報蒐集的資料，如今還得展現所採取的『積極』作為。若你被視為消極，你的仕途堪慮。」

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