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    中國嗆不准庇護香港夫妻 惹怒加拿大

    近兩年關係緊繃的中國和加拿大高層，在十三日迎來兩國建交五十週年當天唇槍舌劍。（法新社檔案照）

    近兩年關係緊繃的中國和加拿大高層，在十三日迎來兩國建交五十週年當天唇槍舌劍。（法新社檔案照）

    2020/10/17 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對加拿大上月接納以難民身分申請政治庇護的香港夫婦一事，中國駐加大使叢培武十五日公開警告加國政府，強烈呼籲加國不要給予來自香港的「暴力罪犯」政治庇護。叢培武此舉立刻引發加國反彈，加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示無法接受中國大使的言論，表明「加拿大將永遠為人權和全球加拿大公民的權益挺身而出」。

    加拿大外長：永遠為人權挺身而出

    叢培武早在十三日加拿大與中國建交滿五十週年當天，透過加國《新聞報》（La Presse）對兩國關係發表期許，直呼「遺憾的是，當前中加關係正因孟晚舟事件遭遇嚴重困難」。加國總理杜魯道隨即反擊，指加國和盟國將讓中國發現自身「脅迫外交」適得其反，同時點名關注中國箝制香港自由、監禁新疆維吾爾自治區穆斯林等問題。

    但中國駐加大使館十五日出面駁斥加方「涉華錯誤言論」，呼籲加方承認無故羈押「無辜中國公民孟晚舟」一事為中國關係近兩年遭遇困難的起因。叢培武十五日也再透過視訊記者會重申立場，強調中國沒有進行「脅迫式外交」，另提加國移民和難民委員會（IRB）上月一日認定一對去年十二月飛抵加國的香港「反送中」夫婦為「公約難民」，並同意其庇護申請一事，指控「加拿大此舉是干預中國內政，並且會進一步鼓舞那些暴力罪犯」，呼籲加國若關心住在香港的三十萬加拿大人的安全，「加拿大應該支持中國政府打擊暴力犯罪，停止政治庇護香港示威者」。

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