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    府︰中國「戰狼外交」失敗 總統支持外交部一切必要措施

    張惇涵表示，在斐濟事件發生之後駐館第一時間就有回報相關事件的狀況，蔡總統也認為，這樣暴力行為不容姑息，支持外交部的一切必要措施跟手段。（資料照）

    張惇涵表示，在斐濟事件發生之後駐館第一時間就有回報相關事件的狀況，蔡總統也認為，這樣暴力行為不容姑息，支持外交部的一切必要措施跟手段。（資料照）

    2020/10/20 15:26

    〔記者楊淳卉／台北報導〕中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，行使暴力致我外館人員受傷一事，總統府發言人張惇涵今表示，這次暴力行為證明「戰狼外交」是失敗的，也失序的，至於總統蔡英文何時得知此事，張惇涵表示，在事發之後，駐館第一時間就有回報相關事件的狀況，蔡總統也認為，這樣暴力行為不容姑息，支持外交部的一切必要措施跟手段。

    張惇涵今於總統府記者室說明，我駐外館處在歷年都有舉辦國慶酒會，歷年都是如此，也是慣例，中國無權干涉。這次暴力行為證明「戰狼外交」是失敗的，也失序的，更違反國際的文明跟法治，這在任何國家都不能被容忍。

    張惇涵說，我們要表達譴責跟抗議外，也支持外交部所要採取的一切必要的行為。被問到蔡總統何時得知此事，張惇涵說，在事發之後，駐館第一時間就有回報相關事件的狀況，同時第一時間駐館也把人證物證提報給斐濟外交部以及警政署，同時也做外交處置必要工作。

    張惇涵表示，外交作為有很多種，不是敲鑼打鼓的，蔡總統也認為，這樣暴力行為不容姑息，支持外交部的一切必要措施跟手段。我們也希望朝野一致，全民團結，堅定台灣的立場，讓全世界看到中國戰狼外交的本質，也要維護外交人員的權益跟國家利益

    張惇涵表示，外交部已經做了提告之前的所有準備，後續進一步處置外交部會適時說明，斐濟政府也把相關事件，定義為外交事件，他們的外交部也已積極涉入，同時我們外交部也在積極處理，總體而言，希望國人可以給第一線人員最大的支持。

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