法教師展示穆罕默德漫畫遭斬首 馬克宏︰解散參與行動極端組織

法國爆發街頭斬首事件，總統馬克宏10日表示，政府將加強對極端主義的行動。（歐新社）

2020/10/21 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在課堂中分享《查理週刊》對伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，慘遭伊斯蘭教極端主義者在巴黎市郊斬首，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日表示，政府近日加強對極端主義的行動，當局同日也下令關閉巴黎郊外的清真寺。

綜合外媒報導，馬克宏20日在巴黎東北郊區與反伊斯蘭鬥爭小組會談，會後馬克宏表示，法國政府正加強對伊斯蘭極端主義的行動，參與16日斬首攻擊的當地組織將被解散，馬克宏也強調，「政府知道該做些什麼」。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，法國正面臨「內部威脅」，目前已查到51個伊斯蘭組織與殺害帕蒂的行動有關，這些團體都將被禁止。

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位在巴黎郊外的龐坦大清真寺（The Grand Mosque of Pantin）則因涉及傳播伊斯蘭極端主義及散佈仇恨，被勒令關閉6個月。塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）官員表示，關閉清真寺是為了「防止恐怖主義行為」。

法國歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在課堂中分享《查理週刊》對伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，據報導，龐坦大清真寺在斬首事件發生前，曾在臉書粉絲專頁分享影片，譴責帕蒂在課堂中展示諷刺漫畫的行為。

龐坦大清真寺教長亨尼切（M’hammed Henniche）受訪時對分享相關影片感到後悔，亨尼切表示，影片在網路上流傳後，帕蒂成為網路恐嚇的受害者，隨後爆發街頭斬首事件。龐坦大清真寺也在事件爆發後貼文聲明，強烈譴責極端主義者的「野蠻行徑」。

巴黎郊外的龐坦大清真寺因涉及散布仇恨，被勒令關閉6個月。（法新社）

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