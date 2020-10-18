教師課堂展示諷刺先知漫畫遭斬首 法國各地將示威團結抗暴

法國男老師帕第日前在課堂上向學生展示諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，週五慘遭斬首殺害，週六校外堆滿哀悼的花束，法國各地明天將發起多起示威集會團結對抗暴力。（美聯社）

2020/10/18 18:16

〔中央社〕法國1名男老師日前在課堂上向學生展示先知穆罕默德的諷刺漫畫後，在學校附近慘遭歹徒斬首殺害，全國各地城市明天將發起多起示威集會，展現全國團結對抗暴力的決心。

47歲歷史教師帕第（Samuel Paty）在巴黎近郊孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）遇害，此事引燃法國各地民眾怒火，也令人憶起2015年嘲諷雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）刊登先知穆罕默德的諷刺漫畫後所引發的一連串伊斯蘭極端主義暴力攻擊。

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法新社報導，教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）向法國第2電視台（France 2）表示：「展現我們的動員、團結和全國凝聚力絕對重要。」布朗凱也呼籲「大家一起挺教師」。

其中一場集會預計將在經常作為抗議地點的巴黎共和國廣場（Place de la Republique）登場。2015年，伊斯蘭極端主義槍手闖入查理週刊辦公室並開槍掃射，造成12人喪命後，約150萬人聚集在這座廣場示威抗議。

里昂（Lyon）、土魯斯（Toulouse）、史特拉斯堡（Strasbourg）、南特（Nantes）、馬賽（Marseille）、里爾（Lille）和波爾多（Bordeaux）等地預計也將發動集會。

法國反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）表示，帕第因為展示嘲諷漫畫，曾遭網路威脅鎖定，任教學校的一名女學生的父親也在網路上號召大家抵制帕第。

18歲凶嫌阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）行凶後隨即遭警方開槍擊斃。

俄羅斯駐巴黎大使館今天表示，阿布杜拉在莫斯科出生，祖籍是俄羅斯南部的車臣共和國，6歲時舉家來到法國，並要求獲得庇護。

女學生父親及一名已知的伊斯蘭好戰分子共10人遭到逮捕。

李卡爾表示，10月初帕第在課堂上展示具有爭議性的諷刺漫畫，其中一幅將先知畫成裸體，校方隨後屢屢接獲威脅，女學生的父親也指控帕第散布「色情作品」。

這名深感不滿的父親在社群媒體貼文中點出帕第的名字，並公布學校地址，幾天後就發生這起斬首慘案。總統馬克宏已將這起案件定調為伊斯蘭極端主義恐怖攻擊。

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