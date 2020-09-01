恐攻嫌犯將受審 法《查理週刊》重刊伊斯蘭教先知爭議漫畫

法國諷刺刊物《查理週刊》將重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。圖為《查理週刊》發行人蘇里素。（歐新社）

2020-09-01 19:11:28

〔即時新聞／綜合報導〕一向敢於挑戰權威、宗教和體制的法國諷刺刊物《查理週刊》（Charlie Hebdo），在2015年遭伊斯蘭恐怖分子大屠殺，為紀念涉案嫌犯將於明（2）日受審，該週刊今日宣布，將重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。

《法新社》報導，《查理週刊》發行人蘇里素（Laurent Sourisseau）在社論中表示最新一期刊物將重新刊登漫畫，並說「我們永遠不會躺下、我們永遠不會放棄」。

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2015年，《查理週刊》的巴黎辦公室在恐怖分子兄弟檔薩義德（Saïd Kouachi）和謝里夫（ Cherif Kouachi）持槍血洗，造成包括法國一些最知名的漫畫家等12人死亡。槍手在事發後遭擊斃，但警方逮捕了涉案的14名同夥，本週三將在巴黎受審。

《查理週刊》最新一期的封面顯示了十多幅漫畫，這些引爆穆斯林世界怒火的漫畫原本是丹麥《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）在2005年刊載，2006年由《查理週刊》轉載。

封面的中央是由漫畫家卡布（Jean Cabut）繪製的伊斯蘭教先知，以筆名卡比（Cabu）而知名的卡布在2015年的恐怖攻擊中喪生。封面標題寫到，「所有這一切，僅出於此目的」。

週刊的編輯團隊指出，現在是重新刊載漫畫的正確時間，並說這在審判開始之際是「必不可少的」。他們表示，自2015年1月以來，經常有人要求刊載穆罕默德的其他漫畫，他們一直拒絕，因為得有一個需要這樣做的好理由，「一個有意義和可帶來某些東西引發辯論的理由」。

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