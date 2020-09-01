為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    恐攻嫌犯將受審 法《查理週刊》重刊伊斯蘭教先知爭議漫畫

    法國諷刺刊物《查理週刊》將重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。圖為《查理週刊》發行人蘇里素。（歐新社）

    法國諷刺刊物《查理週刊》將重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。圖為《查理週刊》發行人蘇里素。（歐新社）

    2020-09-01 19:11:28

    〔即時新聞／綜合報導〕一向敢於挑戰權威、宗教和體制的法國諷刺刊物《查理週刊》（Charlie Hebdo），在2015年遭伊斯蘭恐怖分子大屠殺，為紀念涉案嫌犯將於明（2）日受審，該週刊今日宣布，將重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。

    《法新社》報導，《查理週刊》發行人蘇里素（Laurent Sourisseau）在社論中表示最新一期刊物將重新刊登漫畫，並說「我們永遠不會躺下、我們永遠不會放棄」。

    2015年，《查理週刊》的巴黎辦公室在恐怖分子兄弟檔薩義德（Saïd Kouachi）和謝里夫（ Cherif Kouachi）持槍血洗，造成包括法國一些最知名的漫畫家等12人死亡。槍手在事發後遭擊斃，但警方逮捕了涉案的14名同夥，本週三將在巴黎受審。

    《查理週刊》最新一期的封面顯示了十多幅漫畫，這些引爆穆斯林世界怒火的漫畫原本是丹麥《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）在2005年刊載，2006年由《查理週刊》轉載。

    封面的中央是由漫畫家卡布（Jean Cabut）繪製的伊斯蘭教先知，以筆名卡比（Cabu）而知名的卡布在2015年的恐怖攻擊中喪生。封面標題寫到，「所有這一切，僅出於此目的」。

    週刊的編輯團隊指出，現在是重新刊載漫畫的正確時間，並說這在審判開始之際是「必不可少的」。他們表示，自2015年1月以來，經常有人要求刊載穆罕默德的其他漫畫，他們一直拒絕，因為得有一個需要這樣做的好理由，「一個有意義和可帶來某些東西引發辯論的理由」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不怕死亡威脅 荷蘭極右派議員辦「穆罕默德漫畫」比賽
    2019-12-29 10:43

    不怕死亡威脅 荷蘭極右派議員辦「穆罕默德漫畫」比賽
    川普登《查理周刊》封面 網友笑不出來...
    2017-01-24 15:07

    川普登《查理周刊》封面 網友笑不出來...
    期交所辦期貨鑽石獎 36 家機構獲獎

    期交所辦期貨鑽石獎 36 家機構獲獎
    歐蘭德設紀念碑 追思《查理周刊》恐攻死者
    2016-01-07 16:22

    歐蘭德設紀念碑 追思《查理周刊》恐攻死者
    查理週刊紀念恐攻週年
    2016-01-05 06:00

    查理週刊紀念恐攻週年
    南崁絕版水岸宅 未公開預約就搶破頭

    南崁絕版水岸宅 未公開預約就搶破頭
    恐怖攻擊滿周年 《查理周刊》：兇手仍逍遙法外
    2016-01-04 21:22

    恐怖攻擊滿周年 《查理周刊》：兇手仍逍遙法外
    國際今日熱門
    2020-08-31 20:00

    東京「豐島園」今結束94年歲月 將變身哈利波特主題樂園

    2020-08-31 20:52

    新加坡電影院禍從天降 巨型通風管突然掉下2名觀眾受傷

    2020-08-31 23:58

    武漢肺炎》受全球疫情拖累 中國製造業前景恐不樂觀

    2020-08-31 19:55

    WTO秘書長阿茲維多提前辭職 8國人選角逐繼任

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播