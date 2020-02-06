武漢肺炎》中國流亡漫畫家諷習近平：病毒之王成世界災難

中國流亡畫家王立銘也發圖砲轟，「在病毒之王習近平的獨裁統治之下，武漢肺炎正在成爲世界性的災難」。（圖擷取自Facebook「變態辣椒」）

2020-02-07 00:20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴散全球，世界各國都已對中國祭出禁令，防堵新型冠狀病毒入侵，西方多家媒體近日紛紛以圖像諷刺「中國是病毒製造國」；對此，中國流亡畫家王立銘6日也發圖砲轟，「在病毒之王（King of viruses）習近平的獨裁統治之下，武漢肺炎正在成爲世界性的災難」。

中國武漢肺炎疫情殃及世界各地，丹麥、英國以及德國媒體近日都刊登漫畫，諷刺新型冠狀病毒是「中國製造」。筆名「變態辣椒」的中國流亡漫畫家王立銘，6日發布最新原創漫畫，圖中可見中國國家主席習近平手持共產權杖，頭頂卻長著巨大的冠狀病毒，在解放軍服上還掛有「屎坑先生」、「槍桿子出政權」、「扛200斤麥子」以及「人民領袖」等勳章。

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這幅名為「病毒之王」（King of viruses）的圖中，王立銘諷刺，「在習近平的獨裁統治之下，武漢肺炎正在成爲世界性的災難」。漫畫一出後引發網友們熱議，許多人紛紛留言說，「以前玩吸盤球的美好記憶破碎了」、「好噁的圖，但是我喜歡」、「習近平新時代特色冠状病毒」、「這個地球為縱容中共魔鬼而付出沉重代價」。

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