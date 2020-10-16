紐國明大選 將同時公投「安樂死」及「大麻合法化」

紐西蘭現任總理阿爾登（見圖）民調結果穩居第一，明日大選有望大勝。（法新社）

2020/10/16 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭在明（17）日將舉行國會大選，並且也將同時針對「安樂死合法化」及「大麻合法化」這兩項議題舉行公民投票，就先前的民調結果顯示，「安樂死合法化」有望通過，至於「大麻合法化」則有高度不確定性。

綜合外媒報導，據近幾個月民調結果顯示，工黨以平均46%支持度，遙遙領先最大在野黨國家黨15個百分點，在最看好的總理人選民調，現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）也高居第一，明日選舉有望大勝。

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同時，明日紐西蘭也將針對「安樂死合法化」及「大麻合法化」2項議題進行公民投票，若此次安樂死合法化通過，紐國將開放符合條件的人民進行安樂死，條件為必須患有絕症，可能在6個月內死亡，且正在忍受「極端痛苦」的病患；而若「大麻合法化」通過，紐西蘭將允許人們每日可購買14克的大麻及種植兩株大麻株。

奧克蘭大學講師格雷夫斯（Lara Greaves）表示，她認為大麻公投注定會失敗，原因在於紐西蘭對於大麻的管制由原先的「刑事入罪」和「開放少量醫療用大麻」，轉為現今將「全面娛樂用大麻合法化」，有點操之過急，大眾的接受程度可能不高，除非年輕選民大量參與投票才有可能通過，因此此公投案的不確定性仍相當高。

若「安樂死合法化」公投通過，將立即成為法律，而若「大麻合法化」公投通過，仍須等待立法者制訂相關法律才得以施行。兩者的公投結果將於10月30日公布。

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