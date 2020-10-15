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    為大選強勢催票 紐西蘭總理阿爾登：敗選就辭黨魁

    紐西蘭總理阿爾登於15日的電視辯論會上表示，若執政黨工黨（Labour Party）在週六大選中敗選，她將不再續任黨魁。（路透）

    紐西蘭總理阿爾登於15日的電視辯論會上表示，若執政黨工黨（Labour Party）在週六大選中敗選，她將不再續任黨魁。（路透）

    2020/10/15 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天（15日）在電視辯論中表示，若執政黨工黨（Labour Party）在週六的大選中敗選，將不再續任黨魁。由於阿爾登領導的執政黨應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情表現傑出，故民調遙遙領先對手。

    據《法新社》報導，紐西蘭總理阿爾登在今天的電視辯論中說，若週六大選工黨敗選，她將辭去黨魁。但即使她不在其位，仍會投入政治，致力於避免整個國家走向兩極化。

    阿爾登將這場大選定調為「武漢肺炎選舉」（the COVID election），而她的個人魅力來自於她對抗疫情的政績：在一個500萬人的國度裡，只有25人染疫死亡。

    紐西蘭電視台（TVNZ）今天出爐的民調顯示，工黨支持度為46％，雖比一個月前降了1個百分點，仍遙遙領先在野黨國家黨（National Party）的31％。支持阿爾登擔任總理的個人民調則上升五個百分點，來到55％；國家黨黨魁柯林斯（Judith Collins）的個人支持度則掉了3個百分點，來到20％。

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