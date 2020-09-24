武漢肺炎》紐西蘭疫情好轉 鬆懈不戴口罩恐成挑戰

紐西蘭政府決議，奧克蘭以外的地區，因為連續7天沒有新增疫情，21日把警示降到最低的1級。（路透）

2020/09/24 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情好轉，紐西蘭近日公布，奧克蘭地區以外的民眾搭乘大眾交通工具不再需要配戴口罩，不過這也引起當地學者的批評，認為紐西蘭人不習慣戴上口罩，又加上民眾現在覺得已經不會再出現病毒，更不會戴上口罩，疫情恐怕會構成挑戰。

據《BBC》報導，紐西蘭除了奧克蘭之外，其他地區因為連續7天沒有新增疫情，因此在21日調整警示，降到最低的1級，這也是4級警示之中最低的等級；奧克蘭仍處於封城狀態。

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報導指出，由於紐西蘭疫情對策反應快，因此自6月時就恢復正常社交生活。現在，民眾不需要維持社交距離，參加婚禮或賽事不用限制參與人數，返回工作崗位也沒有限制，甚至搭乘大眾交通工具也不必戴上口罩。

不過，政府仍鼓勵民眾搭乘交通工具可以戴上口罩，而奧克蘭由於維持2級警示，因此仍要強制戴上口罩。此外，飛往奧克蘭的旅客以及搭乘紐西蘭航空所有航班的旅客也必須強制戴上口罩。

不過，鬆綁政策也讓當地學者提出隱憂，奧塔哥大學公共衛生貝克（Michael Baker）教授表示，雖然倡議民眾於醫療中心與搭乘大眾運輸需戴上口罩，才讓疫情緩解，但現在民眾認為不會再出現病毒，加上紐西蘭沒有戴口罩的文化，恐怕會鬆懈，對於疫情構成險峻的新挑戰。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）即為一例，近期阿爾登與一群沒有戴上口罩的民眾一同合影，卻沒有保持社交距離，雖然鬆綁政策，不過奧克蘭仍未解除風險，她也因為觀感不佳表達道歉，坦承做了不良示範。

根據紐西蘭衛生部今日統計，當地單日新增3例確診，目前累積1471例確診，死亡人數達25例。

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