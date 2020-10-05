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    武漢肺炎》撐過第2波疫情 紐西蘭：8日起全面解除封鎖

    紐西蘭總理阿爾登（見圖）5日宣布，奧克蘭將在8日凌晨解除防疫封鎖，「紐西蘭再一次戰勝武漢肺炎病毒」。（歐新社）

    紐西蘭總理阿爾登（見圖）5日宣布，奧克蘭將在8日凌晨解除防疫封鎖，「紐西蘭再一次戰勝武漢肺炎病毒」。（歐新社）

    2020/10/05 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天（5日）宣布，奧克蘭8日凌晨將解除防疫封鎖，宣告「紐西蘭再一次戰勝武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒」。

    綜合外媒報導，阿爾登今天說，奧克蘭地區已連續10天沒有新增確診，她相信奧克蘭的群聚感染機率已經大幅減少95%，幾乎消滅第二波疫情，奧克蘭將在8日凌晨重回最低的1級警戒，全面解除封鎖。

    阿爾登振奮地指出，這一年感覺很漫長，儘管如此，包括奧克蘭人在內的整體紐西蘭人，仍努力遵守至今已啟動2次的防疫限制，並再次擊敗了病毒，「即便武漢肺炎未來仍會持續存在數個月，但這個里程碑仍值得記得」。

    紐西蘭在今年初以嚴格的防疫措施，渡過第一波疫情，然而在8月時又爆發第二波疫情，同時也是紐西蘭面臨最嚴重的一波疫情，單日確診一度高達179人，也導致紐西蘭大選被延至10月17日舉行，但阿爾登優異的防疫成績也讓她大選民調始終居高不下；奧克蘭重回一級警戒，也意味著群聚集會不再有100人的限制，餐廳與酒吧也重新開放。

    目前紐西蘭累計有1855人確診，25人死亡。

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