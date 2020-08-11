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    武漢肺炎》紐西蘭無本土案例102天破功 奧克蘭4人確診封城

    紐西蘭才剛破百日沒有出現本土武漢肺炎確診案例，今天紐西蘭總理阿爾登（見圖）宣布奧克蘭出現4例新增確診的群聚感染案例，皆沒有出國旅遊史，當局緊急將奧克蘭進行封鎖，全國其他地區也進入2級警戒。（路透）

    紐西蘭才剛破百日沒有出現本土武漢肺炎確診案例，今天紐西蘭總理阿爾登（見圖）宣布奧克蘭出現4例新增確診的群聚感染案例，皆沒有出國旅遊史，當局緊急將奧克蘭進行封鎖，全國其他地區也進入2級警戒。（路透）

    2020-08-11 18:53:18

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭才剛破百日沒有出現本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，今天（8月11日）紐西蘭政府宣布奧克蘭出現4例新增確診的群聚感染案例，皆沒有出國旅遊史，當局緊急將奧克蘭進行封鎖，全國其他地區也進入2級警戒。

    綜合外媒報導，紐西蘭今天新增的4例確診，出現在紐西蘭最大城市奧克蘭南部的一個家庭，昨天（8月10日）有名50多歲的男子出現症狀，經採檢後是2採陽確診，沒有出國旅遊史，男子確診後當局立刻安排其他6名家人進行採檢，3人呈陰性、3人呈陽性，所有親密接觸者都已進行採檢，但無論結果如何都必須隔離14天。

    紐西蘭衛生部首席醫療官布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示，這名確診男子出現發燒與咳嗽的症狀，其妻確診後也出現明顯的症狀，第3名確診者則是兩人未滿3歲的孩子；總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，儘管極力避免發生這種事，但我們也做好處理的準備，從國外的前車之鑑可以發現，「任何微小的復燃跡象都要用高標準撲滅」。

    目前奧克蘭直接進入最高的3級警戒，全城商家禁止營業，直到8月14日凌晨解除；奧克蘭市長葛夫（Phil Goff）在今晚（8月11日）呼籲民眾保持冷靜並保持耐心，「奧克蘭人要像上次一樣團結一心消滅社區感染，保持冷靜、遵守封城令、不要恐慌屯貨」。

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