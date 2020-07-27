防疫亮眼！阿爾登歡慶40歲 民調逾62％可望連任紐西蘭總理

紐西蘭總理阿爾登（見圖）在最新民調取得62%超高支持率，9月大選可望輕鬆連任。（美聯社）

2020-07-27 21:16:39

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）26日歡慶40歲生日，最新民調顯示，她個人支持度超過62%，所帶領的工黨（Labour Party）的支持率也高達60.9%，9月選舉可望輕鬆連任。

綜合外媒報導，隨著選舉臨近，「Newshub-Reid Research」26日公布最新民調，與阿爾登和工黨的高支持度相較之下，主要在野黨國家黨（National Party）因一系列的醜聞和領導人的變動，民意支持率僅剩下25.1%，比5月民調降了5.5個百分點，創下了歷史新低。現任國家黨領袖柯林斯（Judith Collins）的個人支持率也滑落到14.6%，被阿爾登遠遠甩在後方。

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柯林斯和國家黨副黨魁布朗立（Gerry Brownlee）質疑該民調的準確性，並稱該民調為「流氓民調」，即使採用最嚴謹的調查方法，在20份民調中也會有1份失準，而這份民調顯然是其中之一，並表明該項民調與自己黨內調查結果大相逕庭。

外媒指出，紐國的防疫成績讓阿爾登的支持度持續攀升，紐國500萬人口中，目前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數僅有1556人，死亡人數22人，已有1513人已康復，相較同樣位於南半球的澳洲近來疫情大爆發，紐西蘭的防疫成績讓全世界有目共睹，阿爾登的個人知名度也大幅提升。

阿爾登除了對內繳出漂亮防疫成績，日前也針對中國打壓新疆、香港和拒絕讓台灣加入世界衛生組織等議題表達不滿，強調雖然中國與紐西蘭的經濟合作狀態良好，但絕不會成為「主僕關係」。

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