不只防疫獲肯定 外媒籲各國效法「台灣經驗」和中國經濟脫鉤

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在24日發出一篇名為「台灣示範如何謹慎斬斷與中國的經濟牽連（Taiwan Shows How to Carefully Snip Chinese Economic Ties）」的文章，稱讚不只防疫，各國應向台灣學習如何不過度依賴中國市場。（翻攝自「《外交政策》（Foreign Policy）」官網）

2020-07-25 12:24:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，台灣抗疫成績亮眼，得到國際間高評價。昨日有外媒撰文指出，台灣不僅防疫表現值得各國學習，在和「中國經濟脫鉤」的部分也值得各國效法，強調對許多國家來說，不過度依賴中國市場已是日益重要的課題，而「台灣正展示出如何透過強有力的政治領導，讓外界意識到增加中國以外市場的重要性，也展示出達成此目標的決心」。

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在24日發出一篇名為「 台灣示範如何謹慎斬斷與中國的經濟牽連（Taiwan Shows How to Carefully Snip Chinese Economic Ties）」的文章，報導開頭便稱讚台灣在各國均遭疫情肆虐的同時，仍能維持經濟、社會正常運作，甚至還捐出數百萬口罩援助他國，獲得國際好評，而「台灣經驗」值得效法的不僅如此，如何「不過度依賴中國市場」也是全世界值得向台灣學習的重要領域。

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報導指出，武漢肺炎疫情爆發後，美國、澳洲和日本等國意識到過去經濟高度依賴中國的危險性，開始著手研究如何和中國脫鉤。日本、美國政府資助該國企業將生產線、業務搬離中國，澳洲則對經濟是否太依賴中國問題展開政策辯論。又說台灣對中國情況遠比上述三國複雜得多，中國是台灣的主要出口、投資國家，但同時也是主要戰略對手，在國際上也常就主權問題被中國打壓。

但台灣從蔡英文總統2016年上台時便推動「新南向政策」，鼓勵台商將中國的生產線移往東南亞國家。2019年爆發美中貿易戰及中國對台態度更加強硬後，台灣政府更積極推動企業回流，約1年半後，台灣企業轉投資國內的金額達到1兆台幣，並讓台灣2019年的GDP成長2.73%，而企業回流也創造工作機會，讓台灣的失業率未在疫情中受太大的衝擊。不過目前中國和香港仍佔4成，是最大貿易出口對象，新南向市場目前僅佔2成，台灣還有很大成長空間。

在觀光業的部分，雖然陸客人數從2015年的4百萬人次降至2019年的270萬人次，但「總國際觀光人數」反而年年增加。為補足陸客流失的缺口，台灣積極吸引日韓和東南亞國家遊客。2019年有220萬日客造訪台灣，比2015年增加近4成；來自東南亞的觀光客則增加270萬人次，比前一年增加6.6%。

文末引述澳洲維多利亞大學政策研究中心主任吉斯凱（James Giesecke）的分析指出，要和龐大的中國市場脫鉤仍有相當大挑戰，但對許多國家來說已經是日益重要的課題，台灣經驗或許可讓各國政府參考，如何減少對中國經濟的依賴。「台灣正展示出如何透過強有力的政治領導，讓外界意識到增加中國以外市場的重要性，也展示出達成此目標的決心，台灣在此領域已超前部署，正如其抗疫表現，可以提供有用的經驗」。

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